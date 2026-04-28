Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi đánh bại Cameron Norrie với tỷ số 6-2, 7-5 tại vòng 4 Madrid Open 2026, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trận đấu diễn ra trên sân Manolo Santana vào khung giờ buổi sáng không quen thuộc, nhưng tay vợt người Italia vẫn duy trì sự tập trung cao độ và chỉ cần 87 phút để khép lại cuộc so tài.

Ở set đầu tiên, Jannik Sinner gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận với những cú đánh cuối sân uy lực và giao bóng ổn định, không phải đối mặt với break-point nào trước khi thắng nhanh 6-2.

Sang set hai, Norrie thi đấu nỗ lực hơn và tận dụng sai lầm hiếm hoi của Sinner để đòi lại break. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định khi tỷ số là 5-5, tay vợt người Anh mắc lỗi giao bóng kép tai hại, tạo điều kiện để Sinner bứt lên và khép lại trận đấu với tỷ số 7-5.

Chiến thắng này giúp Sinner nâng chuỗi thắng tại ATP Tour lên 20 trận, đồng thời kéo dài mạch bất bại tại các giải Masters 1000 lên con số 25. Đáng chú ý, anh trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng cả 20 trận đầu tiên trong năm ở hệ thống Masters 1000, sau Novak Djokovic vào các năm 2011 và 2015.

Phong độ thăng hoa giúp Sinner tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu giành danh hiệu Masters 1000 thứ năm liên tiếp.