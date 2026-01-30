Sáng 30/1, trang Facebook chính thức của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM) đã ra thông báo về việc tạm ngừng giao dịch.

Cụ thể, theo SJC, các địa điểm giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn, vàng nữ trang cưới tại TPHCM sẽ tạm ngưng giao dịch vào buổi sáng thứ Bảy (31/01/2026), tại các địa điểm:

- Trụ sở SJC 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ;

- Trung tâm Vàng bạc đá quý 230 - 230A Quang Trung, phường Gò Vấp;

- Trung tâm Vàng bạc đá quý 172 Nguyễn Văn Nghi, phường An Nhơn.

Đối với giao dịch nữ trang kim cương, đá quý, các điểm kinh doanh của SJC vẫn giao dịch bình thường.

Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại trụ sở SJC, TPHCM. (Ảnh: T.C)

Trước đó, vào ngày 13/11, phía SJC ra thông báo cho biết giao dịch vàng miếng SJC, vàng nhẫn, ép bao vàng miếng tại trụ sở SJC ở 418-420 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), sẽ được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng: 8h30-11h30; chiều: 13h-1h45) và trong ngày thứ Bảy (sáng: 8h30-11h30), Chủ nhật nghỉ. Giao dịch vàng miếng SJC tại Trung tâm Vàng bạc Đá quý ở 172 đường Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn) cũng có khung thời gian tương tự.

Tức là, so với lịch giao dịch được công bố hồi tháng 11/2025, các điểm bán vàng của SJC đã tăng thêm thời gian hoạt động vào sáng thứ 7.

Thông báo đột ngột thay đổi lịch giao dịch của SJC phát đi khi giá vàng trong nước đang tụt dốc không phanh. Lúc 9h20 sáng 30/1, vàng miếng SJC tiếp tục rơi xuống còn 180,1 triệu đồng/lượng (bán ra) và 177,1 triệu đồng/lượng (mua vào). Như vậy, SJC giảm tới hơn 11 triệu/lượng từ mức đỉnh trên 191 triệu thiết lập vào hôm qua.

Thời gian qua, ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, cảnh xếp hàng mua vàng thường xuyên diễn ra tại điểm kinh doanh của SJC tại phường Bàn Cờ. Mỗi ngày, lượng người tới mua vàng nhẫn rất đông nhưng phía SJC chỉ bán ra cho khoảng 120 người với giới hạn mua là 1 chỉ vàng/người. Trong khi đó, việc mua vàng miếng SJC phải được thực hiện qua hình thức đăng ký trực tuyến. Nhiều người dân phản ánh, quá trình đăng ký mua vàng miếng SJC thường xuyên gặp lỗi và không thể hoàn tất đăng ký.