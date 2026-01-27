Trận chung kết mùa giải năm nay là cuộc đọ sức giữa chủ nhà PVF-CAND và SLNA. Sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND là đội chủ động chơi tấn công. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Tuấn Anh vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của đội bóng xứ Nghệ. Hiệp 1 trôi qua với thế cân bằng được duy trì.

Bước sang hiệp 2, SLNA tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ cùng lối chơi quyết liệt. Toan tính của HLV Nguyễn Hồng Việt cho thấy sự đúng đắn bởi PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VFF

Bất chấp số cơ hội nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, các chân sút vẫn không thể tận dụng và đành chấp nhận tỉ số 0-0 sau 90 phút chính thức. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng, SLNA khiến nhiều người lo lắng khi Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của đội bóng này lại bất ngờ đá hỏng ở lượt đầu tiên. Rất may, Bảo Ngọc xuất sắc cản phá cú sút của Minh Nhật ở lượt thứ hai để giúp đội bóng áo vàng không rơi vào thế thua thiệt.

Hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: VFF

Kịch tính diễn ra ở lượt thứ 3 khi Hoàng Trọng Duy Khang trượt chân và đưa bóng lên trời, trong khi Tấn Minh dứt điểm thành công giúp SLNA dẫn trước 2-1. Trong các lượt đấu còn lại, SLNA không mắc sai lầm nào, thắng luân lưu với tỉ số 4-3, qua đó giành chức vô địch.