U23 Hàn Quốc do HLV Lee Min Sung dẫn dắt, có một giải đấu châu lục được báo giới nước này đánh giá là “kém cỏi” và có lẽ đây là đội hình tệ nhất của họ trong các kỳ tham dự U23 châu Á.

U23 Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ tại U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Thuyền trưởng Lee Min Sung bị chỉ trích không ít, thậm chí có những lời kêu gọi sa thải ông, sau khi để thua trước người đồng hương Kim Sang Sik, ở trận tranh hạng 3.

Ở trận đấu căng thẳng kéo dài gần 3 tiếng ấy, U23 Việt Nam nổi bật trước U23 Hàn Quốc cả về tinh thần chiến đấu lẫn hiệu quả - hòa 2-2 trong 120 phút (dù chơi thiếu người từ phút 87) và thắng kịch tính 7-6 trong loạt đấu cân não.

Truyền thông Hàn Quốc bàn luận rất nhiều về thất bại của đội nhà, cũng như không ngớt lời ca ngợi HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam. Nhìn từ những hình ảnh và sự việc thực tế, họ càng thấm thía vì sao U23 Việt Nam đánh bại đối thủ được xem là ‘Những chú hổ châu Á’.

Mới nhất, tờ Financial News thất vọng phản ánh: Một nhà cầm quân trách mắng học trò, còn một người đẩy xe lăn cho cầu thủ của mình.

HLV Lee Min Sung bị chê trách vì đổ lỗi thất bại lên học trò. Ảnh: News 1

Sự tương phản rõ nét có thể thấy trong ngày trở về của 2 HLV Hàn Quốc – HLV Lee Min Sung và Kim Sang Sik, đã tạo ra làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Họ không chỉ khác biệt về màn trình diễn trên sân mà còn ở phẩm chất lãnh đạo của mình. Trong khi ông Lee, người đã bị đánh bại ở trận tranh hạng 3, về đến sân bay Incheon, không những không bênh vực thủ môn Hwang Jae Yoon mà còn công khai trách cứ học trò.

Yoon bị CĐV cho là nguyên nhân chính khiến U23 Hàn Quốc thua Việt Nam, phải nhận không ít bình luận ác ý. Đáp lại phản ứng bất bình của học trò trên mạng xã hội, HLV Lee chỉ trích: ‘Đó là một hành vi không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp. Hãy lo chuyên tâm vào việc tập luyện’.

Báo giới Hàn Quốc so sánh sự khác biệt giữa 2 nhà cầm quân, với HLV Kim Sang Sik ghi điểm mạnh, cho thấy vì sao U23 Việt Nam chơi tưng bừng, thắng như một tất yếu. Ảnh: VFF

Điều đó khiến người hâm mộ phẫn nộ, cho rằng HLV Leee Min Sung “hèn nhát”, và thay vì nhắm vào học trò như vậy, hãy suy nghĩ về những sai lầm chiến thuật của ông khiến U23 Hàn Quốc chơi kém tại giải.

Ngược lại, HLV Kim Sang Sik khi về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), người cùng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc để giành hạng 3, ông không quan tâm hướng về phía truyền thông báo giới, thay vào đó đích thân đẩy xe lăn cho học trò Hiểu Minh bị chấn thương. Ông ấy lo quan tâm đến sức khỏe cầu thủ của mình hơn là sự chú ý của công chúng. Một cứ chỉ khiến các CĐV Việt Nam cảm động và càng yêu mến ông hơn.

Sự khác biệt giữa 2 nhà cầm quân còn là ông Kim luôn cám ơn học trò, cho rằng chiến thắng có được là nhờ nỗ lực tuyệt vời của họ, còn HLV Lee thì đổ lỗi cho đoàn quân của mình. Có thể thấy, thất bại đầu tiên của U23 Hàn Quốc trước Việt Nam sau 10 lần so tài là điều khó tránh khỏi, thậm chí đã được dự báo từ trước…”.