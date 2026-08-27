10 smartphone bán chạy nhất thế giới quý II/2026 và quý II/2025. Ảnh: Counterpoint

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 tiếp tục là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý II, nối tiếp thành tích đạt được ở quý trước đó. Xu hướng các phiên bản tiêu chuẩn tăng trưởng mạnh sau vài tháng mở bán tiếp tục được duy trì.

"Doanh số bán ra của Apple tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái dù thị trường chung ảm đạm. Doanh số iPhone ghi nhận mức tăng tại Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA), thậm chí tăng gần gấp đôi tại Hàn Quốc trong quý II nhờ sức hút của dòng iPhone 17", ông Karn Chauhan, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết.

Hãng nghiên cứu nhận định nhu cầu lớn dành cho iPhone 17 xuất phát từ những nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước, đặc biệt là việc Apple thu hẹp khoảng cách về trang bị giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro cao cấp.

Đứng thứ hai trong danh sách smartphone bán chạy nhất quý II là iPhone 17 Pro Max, vị trí thứ ba thuộc về iPhone 17 Pro. Xếp thứ tư là Galaxy S26 Ultra của Samsung.

Apple áp đảo top 10 khi có thêm hai đại diện khác gồm iPhone 17e ở vị trí thứ 7 và iPhone 16 ở vị trí thứ 10. Như vậy, các dòng máy của "táo khuyết" chiếm tới 5 vị trí trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất toàn cầu. Kịch bản này tương tự quý II/2025, khi Apple cũng nắm giữ các vị trí thứ 1, 2, 3, 7 và 10 với dòng iPhone 16 và iPhone 15.

Tình trạng khan hiếm chip toàn cầu trong năm 2026 đã thúc đẩy các nhà sản xuất tập trung vào phân khúc điện thoại cao cấp. Dù cả Apple và Samsung đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, toàn bộ thị trường smartphone thế giới vẫn suy giảm 11%.

Vị thế vượt trội của Apple cũng được phản ánh qua doanh thu. Dù chỉ chiếm 23% tổng lượng máy xuất xưởng trên toàn cầu, Apple lại thâu tóm tới 49% tổng doanh thu của toàn bộ thị trường smartphone, theo Counterpoint Research.

(Theo Apple Insider)