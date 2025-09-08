Garmin vừa trình làng fenix 8 MicroLED, mẫu đồng hồ thể thao thông minh đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình MicroLED.

Với khả năng hiển thị rực rỡ, sắc nét và độ bền vượt trội, sản phẩm đánh dấu một cột mốc công nghệ mới, khẳng định vị thế tiên phong của Garmin trong phân khúc smartwatch cao cấp.

Garmin vừa trình làng fēnix 8 MicroLED.

Với hơn 400.000 đèn LED riêng lẻ (kích thước chỉ từ 1–10 micron), fēnix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nits, trở thành chiếc đồng hồ thông minh có màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Màn hình còn sở hữu dải màu mở rộng thêm 15%, độ tương phản cao gấp 6 lần, cùng góc nhìn siêu rộng cho hình ảnh luôn rõ nét dù nhìn nghiêng.

Độ bền cũng được nâng cấp đến ba lần với khả năng chống lưu ảnh và tuổi thọ màn hình được cải thiện đáng kể.

Ngoài fenix 8 MicroLED, Garmin cũng giới thiệu dòng fenix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) – thế hệ đồng hồ đa môn thể thao GPS đầu tiên sở hữu công nghệ inReach.

Người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hay gửi SOS toàn cầu thông qua vệ tinh hoặc LTE, ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Ở những vùng hẻo lánh chỉ có kết nối vệ tinh, thiết bị vẫn cho phép gửi tin nhắn và tín hiệu định vị. Khi có LTE, fenix 8 Pro Series mở rộng trải nghiệm với tính năng gọi điện, tin nhắn thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực.

Trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt SOS để kết nối trực tiếp với trung tâm Garmin Response – trung tâm hỗ trợ toàn cầu 24/7.

fēnix 8 Pro Series với tính năng gọi điện, tin nhắn thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực.

Theo Garmin, fenix 8 Series được thiết kế đạt chuẩn chống nước khi lặn, trang bị nút bấm kim loại chống rò rỉ, lớp bảo vệ cảm biến bền bỉ, màn hình cảm ứng MicroLED cùng viền titanium cao cấp, đi kèm đèn pin LED hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Sản phẩm tích hợp trọn bộ tính năng tiên tiến nhất của Garmin: từ theo dõi luyện tập và hiệu suất nâng cao (Endurance Score, Hill Score), gợi ý bài tập hằng ngày, bản đồ TopoActive cài sẵn, định tuyến linh hoạt, đến ứng dụng ECG, huấn luyện viên giấc ngủ, thanh toán một chạm Garmin Pay, cùng loạt tính năng theo dõi sức khỏe.

Với pin bền bỉ lên đến 10 ngày, fenix 8 MicroLED phiên bản 51mm không chỉ phục vụ luyện tập thể thao hay hành trình khám phá, mà còn đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phong cách sống năng động mỗi ngày

Fenix 8 MicroLED sẽ chính thức được mở bán vào ngày 13/10 tới tại Việt Nam với mức giá 54,9 triệu đồng.