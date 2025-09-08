Chỉ còn 1 ngày nữa, giới công nghệ toàn cầu sẽ có cái nhìn đầu tiên về dòng iPhone 17, trong đó tâm điểm chắc chắn thuộc về mẫu iPhone 17 Air.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: TT Technology

Trong suốt hơn một năm qua, các tin đồn liên tục xoay quanh chiếc điện thoại siêu mỏng táo bạo này của Apple. Và chỉ trong ít ngày tới, công ty sẽ chính thức vén màn “bí mật” vốn đã bị rò rỉ khá nhiều.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới nhất, chiếc iPhone 17 Air có thể còn cao cấp hơn so với những gì nhiều người kỳ vọng.

Trong bản dự báo thường niên về iPhone, hãng nghiên cứu thị trường TrendForce tiết lộ rằng mẫu máy 6,6 inch này sẽ được trang bị RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, tương đương với những phiên bản Pro cao cấp. Đi cùng với cấu hình mạnh mẽ, giá bán khởi điểm của máy có thể lên tới 1.099 USD.

iPhone 17 Air thay thế iPhone 16 Plus nhưng giá cao hơn hẳn

iPhone 17 Air được xem là sản phẩm kế nhiệm iPhone 16 Plus, vốn có giá khởi điểm 899 USD. Nhiều nguồn tin trước đó dự đoán mức giá cho mẫu Air sẽ tương đương, khoảng 899–949 USD cho bản 128GB.

Thế nhưng, TrendForce lại đưa ra dự đoán khác biệt: iPhone 17 Air, cùng với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, sẽ có mức giá tăng thêm từ 50–100 USD cho mỗi phiên bản dung lượng, nhằm phản ánh “những đột phá về thiết kế và nâng cấp phần cứng”.

Trong khi đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn vẫn sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD.

Nếu dự báo này trở thành sự thật, iPhone 17 Air sẽ được định vị ở phân khúc cận cao cấp, gần với dòng Pro, thay vì chỉ là phiên bản mở rộng của dòng tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng cách giá lên tới 300 USD giữa iPhone 17 Air và iPhone 17 cơ bản.

Video concept iPhone 17 Air siêu mỏng. (Nguồn: Technizo Concept)

Động thái này cho thấy Apple dường như muốn tăng dần mức giá trung bình (ASP) của iPhone. Đặc biệt, các tin tức rò rỉ cũng cho rằng vào năm tới, Apple sẽ tung ra mẫu iPhone màn hình gập với mức giá còn cao hơn, góp phần đẩy mặt bằng giá iPhone lên một tầm mới.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu cạnh tranh gay gắt, việc Apple tiếp tục tăng giá có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, chiến lược này phù hợp với xu hướng của hãng trong nhiều năm qua: tập trung vào phân khúc cao cấp, tối ưu lợi nhuận từ mỗi sản phẩm thay vì chạy theo sản lượng.

Nếu iPhone 17 Air thực sự có giá khởi điểm 1.099 USD, Apple sẽ một lần nữa kiểm chứng mức độ trung thành của người dùng iPhone, đồng thời thử thách khả năng chấp nhận chi trả của khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

(Theo Macworld, Appleinsider)