Đây là thông tin được các chuyên gia thể thao chia sẻ tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự tham gia thể thao của trẻ em gái cấp trung học cơ sở tại Việt Nam” diễn ra ngày 18/6.

Tại hội thảo, Giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho biết kết quả khảo sát trực tuyến 524.674 trẻ tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy mặc dù Việt Nam đã có nhiều chính sách về giáo dục thể chất, thể thao trường học, quyền trẻ em và bình đẳng giới, song các cơ chế và nguồn lực nhằm thúc đẩy học sinh nữ tham gia thể thao vẫn chưa thực sự rõ nét.

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ học sinh nữ tham gia vận động, luyện tập hoặc chơi thể thao ngoài giờ học đạt 52,36%, thấp hơn học sinh nam tới 17,55 điểm phần trăm. Đáng chú ý, chỉ có 20,8% học sinh nữ đạt mức vận động từ một giờ mỗi ngày trở lên theo khuyến nghị.

Vận động giúp học sinh nữ phát triển toàn diện. Ảnh: Mai Ngọc

Hoạt động thể thao không chỉ giúp phát triển hệ cơ xương khớp, tăng cường sức bền, kiểm soát cân nặng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và xây dựng sự tự tin. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn xem nhẹ hoạt động trên, chỉ quan tâm thành tích của môn văn, toán…

Khảo sát cũng cho thấy học sinh nữ không phải là nhóm "không thích thể thao". Nhiều em tham gia tập luyện với mong muốn nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, giảm áp lực học tập và phát triển kỹ năng sống. Tuy nhiên, các em vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như thiếu môn thể thao phù hợp, giờ học thể chất còn đơn điệu, tâm lý sợ bị chê cười, lo ngại chấn thương, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt hoặc cảm giác ngại ngùng khi tập luyện cùng các bạn nam.

Chia sẻ với báo chí bên lề hội thảo, bà Nguyễn Thị Hà, giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nhấn mạnh kỳ nghỉ hè là thời điểm thuận lợi để trẻ tăng cường vận động và nâng cao sức khỏe.

Theo bà Hà, nếu trẻ dành quá nhiều thời gian cho tivi, điện thoại hoặc thiết bị điện tử mà thiếu hoạt động thể chất sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như béo phì, chậm chạp, trí nhớ kém.

"Vận động thường xuyên giúp trẻ phát triển thể chất, hỗ trợ việc học tập và cải thiện sức khỏe tinh thần. Đặc biệt với trẻ em gái tuổi dậy thì, các hoạt động thể thao còn giúp giải tỏa năng lượng, giảm căng thẳng, tăng sự tự tin và phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm", bà Hà cho biết.

Do đó, trẻ em nên duy trì thói quen vận động vào buổi sáng hoặc chiều, với sự đồng hành của cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè.

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, trẻ nên ưu tiên tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời chủ động bảo vệ sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Việc duy trì vận động đều đặn trong dịp hè không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh hơn trước mắt mà còn hình thành lối sống năng động, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện từ sức bền, chiều cao tới tâm sinh lý.

Đi bộ buổi sáng hay tối giúp giảm cân hiệu quả hơn? Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên đi vào buổi sáng hay buổi tối để giảm cân hiệu quả hơn.