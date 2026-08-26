Tại hội nghị giáo dục NewZealand diễn ra ngày 26/8, Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết Việt Nam hiện đứng thứ 5 về số lượng sinh viên quốc tế tại New Zealand. Năm 2025, số du học sinh Việt Nam tại đây tăng khoảng 14% so với năm trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của quốc gia này.

Trong đó, khối đại học chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61%, cũng là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Du học sinh Việt Nam tập trung nhiều nhất ở bậc cử nhân, tiếp đến là thạc sĩ và tiến sĩ. Các nhóm ngành thu hút nhiều sinh viên Việt Nam gồm Kinh doanh và Quản trị, Ngôn ngữ và Văn học, Hệ thống thông tin, Kinh tế và Kinh tế lượng.

Khối THPT (lớp 9-13 tại New Zealand, tương đương lớp 8-12 tại Việt Nam) là nhóm có số du học sinh Việt Nam cao thứ hai. Theo Cơ quan Giáo dục New Zealand, học sinh Việt Nam ở bậc này có thời gian học trung bình dài hơn so với học sinh quốc tế đến từ các quốc gia khác.

87% hồ sơ visa du học của người Việt được chấp thuận

Về xu hướng cấp visa, ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tỷ lệ chấp nhận visa du học của học sinh, sinh viên Việt Nam là 87%, cao hơn mức trung bình chung của thế giới với 78%. Việc xét duyệt được thực hiện bởi Cơ quan Di trú New Zealand.

Theo ông Ben Burrowes, các hồ sơ được đánh giá dựa trên những yêu cầu và tiêu chí nhằm bảo đảm sinh viên có thể học tập tại New Zealand an toàn, đồng thời không quá phụ thuộc vào việc đi làm để trang trải cuộc sống.

“Việc chứng minh tài chính có thể tự trang trải chi phí sau khi đến New Zealand là yêu cầu quan trọng”, ông Ben Burrowes nói.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á, nói về tình hình du học tại New Zealand.

Trong khi đó, ông David Downs, Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết, hiện New Zealand có những chính sách về quyền làm việc sau tốt nghiệp khá cạnh tranh.

Theo đó, người học các chương trình từ bậc cử nhân trở lên có thể có cơ hội ở lại New Zealand để làm việc sau khi tốt nghiệp, tùy thuộc vào trình độ đào tạo và thời lượng chương trình học.

Đối với sinh viên học chương trình cử nhân, thời gian được phép làm việc trong kỳ học gần đây đã được tăng từ 20 lên 25 giờ/tuần. Trong các kỳ nghỉ giữa học kỳ, sinh viên có thể làm việc toàn thời gian.

Riêng học viên chương trình thạc sĩ nghiên cứu và nghiên cứu sinh tiến sĩ được phép làm việc không giới hạn thời gian, kể cả trong kỳ học.

Nếu muốn ở lại lâu hơn và hướng tới thường trú nhân, cũng có những con đường để thực hiện điều đó.

“New Zealand là quốc gia cần những người có năng lực. Chúng tôi rất vui nếu có những người tài năng muốn làm việc tại New Zealand”, ông David Downs nói.