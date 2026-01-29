Hiệu trưởng các trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó, các trường sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các trường không sử dụng sản phẩm của Sago Food cũng cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Thực phẩm bẩn của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) tuồn vào trường học. Ảnh: chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo ông Minh, Sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này. Việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học chưa hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn Thực phẩm.

Hiện có nhiều trường học ở TPHCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) gồm: Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).