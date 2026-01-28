Chiều 28/1, một số trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã phát đi thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau phản ánh của Báo Dân Việt liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG – đơn vị cung cấp suất ăn học đường.

Cụ thể, Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cho biết tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày 29/1/2026 để chờ kết quả kiểm tra chính thức của cơ quan chức năng. Trong thời gian này, phụ huynh sắp xếp đưa đón học sinh hai buổi hoặc tự chuẩn bị cơm trưa cho con và cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng ngày, Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) cũng thông báo tạm dừng ăn bán trú từ chiều 28/1/2026 trong thời gian chờ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC03) liên quan đến nhà cung cấp suất ăn nêu trên. Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động phương án đưa đón học sinh hoặc chuẩn bị bữa trưa cho các em, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học sinh theo quy định.

Thực phẩm bẩn của một công ty bị Báo Dân Việt phản ánh. Ảnh: báo Dân Việt

Trước vụ việc có phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm trong suất ăn bán trú của học sinh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp tiến hành kiểm tra ngay để xác minh tính xác thực của sự việc. Việc rà soát này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và chấn chỉnh công tác quản lý tại các bếp ăn trường học.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành văn bản, đề nghị các trường học trong toàn thành phố tuân thủ nghiêm các yêu cầu khi tổ chức bữa ăn học đường, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe của học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường học chỉ được ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch; có biên bản đánh giá điều kiện cơ sở, phương tiện vận chuyển, quy trình giao nhận. 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận, người giao - người nhận ký xác nhận; tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát.

Các trường phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan: Hợp đồng; hồ sơ pháp lý; hóa đơn, chứng từ; sổ kiểm thực; sổ lưu mẫu; nhật ký vệ sinh; biên bản tự kiểm tra; biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).

Riêng về dầu mỡ, Sở GD-ĐT yêu cầu sử dụng dầu ăn trong chế biến phải có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng; có sổ theo dõi nhập - xuất - sử dụng. Không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần; không pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm"; loại bỏ ngay dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn sau quá trình chiên rán...