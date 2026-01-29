Nhiều trường trên địa bàn TPHCM đã phát đi thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau phản ánh của truyền thông liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm từ đơn vị cung cấp suất ăn học đường.

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), đã ký thông báo về việc ngưng tổ chức ăn bán trú tại trường kể từ 29/1.

Theo thông báo, với tinh thần đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí, nhà trường đã có văn bản đề nghị đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ sự việc. Đồng thời, trường quyết định tạm ngưng hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú trưa để chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian này, nhà trường sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất phương án tổ chức lại công tác bán trú theo hướng an toàn, bền vững và đúng quy định. Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đón học sinh về ăn, nghỉ trưa và đưa các em trở lại trường đúng thời gian học buổi chiều.

Tương tự, trong thông báo gửi phụ huynh, Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng) nêu rõ: Trước thông tin tiêu cực liên quan đến an toàn thực phẩm và lo ngại chính đáng từ phụ huynh, nhà trường quyết định tạm dừng sử dụng suất ăn của đơn vị đang cung cấp kể từ 29/1.

Trong thời gian tạm ngưng, nhà trường sẽ tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế. Trường THCS Khánh Bình cũng gửi văn bản tới đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại, thông báo tạm dừng hợp đồng kể từ 29/1. Điều kiện để nhà trường xem xét lại hợp đồng là phải có văn bản của cơ quan chức năng xác định đơn vị không vi phạm và có thông tin chính thức làm rõ vụ việc.

Thực phẩm quá hạn, chưa rõ nguồn gốc chế biến thành bữa ăn cho học sinh ở TPHCM. Ảnh: Chụp màn hình từ báo Dân Việt

Thông báo của Trường THCS Khánh Bình cũng nêu rõ tên đơn vị dự kiến cung cấp suất ăn thay thế cho học sinh, là một công ty có trụ sở tại phường Tân Định, TPHCM và xưởng sản xuất tại xã Xuân Thới Sơn. Nhà trường nhấn mạnh, đơn vị cung cấp suất ăn phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ năng lực, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Vì sức khỏe và sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu, nhà trường mong phụ huynh thấu hiểu và thống nhất với phương án của nhà trường”, thông báo nêu.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước) cho biết đã chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp suất ăn và nhận thông tin từ chủ cơ sở rằng hiện đơn vị đang làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra (PC03).

Trong thời gian chờ kết luận chính thức, nhà trường đưa ra ba phương án tạm thời, áp dụng từ ngày 29/1: Học sinh mang cơm trưa theo; tiếp tục ăn bán trú tại trường; hoặc được phụ huynh đón về buổi trưa. Phụ huynh lựa chọn phương án và thông báo với giáo viên chủ nhiệm từ tối 28/1.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo cho biết, sáng 30/1, nhà trường sẽ phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc trực tiếp với cơ sở cung cấp suất ăn và sẽ thông tin kết quả đến phụ huynh. “Rất mong phụ huynh giữ bình tĩnh, theo dõi và chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để cùng nhà trường có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho học sinh”, thông báo nêu rõ.

Ngày hôm qua, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cũng cho biết tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 29/1 để chờ kết quả kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn. Trong thời gian này, phụ huynh sắp xếp đưa đón học sinh hai buổi hoặc tự chuẩn bị cơm trưa cho con và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) cũng thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ chiều 28/1 trong thời gian chờ kết luận từ PC03 liên quan đến nhà cung cấp suất ăn nêu trên. Nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh hoặc chuẩn bị bữa trưa cho các em, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học sinh. Theo thống kê, chỉ riêng với 2 trường nêu trên đã có hơn 2.200 học sinh bị ảnh hưởng.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trên tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Theo ông Minh, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở mình quản lý. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu xác định có vi phạm trong trường học, Sở sẽ căn cứ để xem xét, xử lý theo quy định.