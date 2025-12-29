Từ người dân, cán bộ đến lãnh đạo quản lý, tất cả đều hưởng lợi từ hệ thống số hóa dữ liệu đất đai. Người dân tiết kiệm thời gian, dễ dàng tra cứu thông tin; cán bộ giảm áp lực xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả công việc; lãnh đạo có cơ sở dữ liệu đầy đủ để ra quyết định chính xác. Đây không chỉ là một ứng dụng công nghệ, mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)