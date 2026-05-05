Ngày 29/4, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 20/2026/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, trực tiếp góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận các dự thảo chính sách cho người dân và doanh nghiệp thông qua một hệ thống quản trị thống nhất, hiện đại.

Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nền tảng số quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống không chỉ bao gồm việc xây dựng, triển khai định hướng lập pháp của Quốc hội mà còn số hóa toàn bộ quy trình từ khâu lập đề xuất đến kết quả xây dựng từng văn bản. Điều này đảm bảo rằng mọi giai đoạn của quy trình xây dựng pháp luật đều được lưu trữ, chia sẻ và khai thác một cách khoa học.

Để đảm bảo tính chuẩn xác và tin cậy của thông tin pháp luật cung cấp cho công chúng, Chính phủ đặt ra những yêu cầu khắt khe về mặt kỹ thuật và nội dung. Thông tin, hồ sơ trên Hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng tình trạng xử lý thực tế. Đặc biệt, các tài liệu đăng tải phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã có ký tên, đóng dấu, hoặc bản có chữ ký số đối với văn bản điện tử.

Quy chế khẳng định các thông tin, tài liệu có xác thực điện tử trên Hệ thống có giá trị sử dụng tương đương văn bản giấy. Đây chính là cơ sở pháp lý vững chắc để người dân khai thác và sử dụng thông tin pháp luật một cách chính thống nhất.

Theo Quyết định số 20/2026/QĐ-TTg, nhằm sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp lý, các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc cập nhật dữ liệu cho nhiều nhóm văn bản.

Cụ thể: Cập nhật đầy đủ hồ sơ dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Chương trình lập pháp năm 2026; Cập nhật toàn bộ hồ sơ văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; Đối với các văn bản từ Kỳ họp thứ 9 trở về trước, tập trung cập nhật các văn bản còn nợ ban hành hoặc chuẩn bị có hiệu lực; Các dự án, dự thảo thuộc Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng phải được đăng tải đầy đủ, đúng tiến độ triển khai thực tế.

Bằng việc yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì quản lý hệ thống bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3 và phối hợp với Bộ Công an để liên thông dữ liệu với Cổng Pháp luật quốc gia, Chính phủ đang tạo ra một "xa lộ thông tin" pháp lý thông suốt.

Những nỗ lực này không chỉ giúp các cơ quan nhà nước theo dõi, đánh giá tiến độ xây dựng văn bản mà còn là công cụ đắc lực giúp người dân dễ dàng nắm bắt, giám sát và thực thi pháp luật, hiện thực hóa mục tiêu không ai bị "nghèo" về thông tin pháp lý trong kỷ nguyên số.