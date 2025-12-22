Khi các quy trình được chuyển từ phương thức giấy tờ truyền thống sang môi trường số, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn giảm thiểu rủi ro sai sót, nâng cao năng lực cạnh tranh.



Số hóa thủ tục hành chính đang từng bước thay đổi diện mạo môi trường kinh doanh tại Việt Nam, từ giảm gánh nặng giấy tờ, tiết kiệm chi phí đến tạo sự minh bạch và công bằng cho mọi doanh nghiệp. Những cải cách mạnh mẽ của ngành Hải quan và nhiều cơ quan quản lý đã cho thấy quyết tâm xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số hiệu quả.

Doanh nghiệp trong nước và quốc tế đều cảm nhận rõ lợi ích khi quy trình được rút gọn, dữ liệu được liên thông và các hệ thống xử lý minh bạch hơn. Tuy nhiên, hành trình này vẫn cần sự đồng hành của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để tiếp tục hoàn thiện. Khi hạ tầng số được mở rộng, dữ liệu được chuẩn hóa và công nghệ mới được ứng dụng sâu hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ ngày càng nhanh chóng, thuận tiện.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)