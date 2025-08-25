Nhà phố thương mại trong Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Yếu tố quyết định chinh phục niềm tin nhà đầu tư

Thực tế cho thấy, người mua ngày càng chủ động tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và uy tín chủ đầu tư trước khi lựa chọn dự án. Theo đó, chỉ những dự án đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý: có sổ đỏ toàn khu, được cấp giấy phép xây dựng, văn bản xác nhận đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là tách sổ riêng từng căn, từng nền... mới đủ sức thuyết phục nhà đầu tư.

Sau hơn 20 năm làm việc tại TP.HCM, chị Huỳnh Kim Mai (TP. Cần Thơ) quyết định trở về quê an cư kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Nhận thấy tiềm năng phát triển của khu vực, chị đầu tư 3 lô đất nền tại khu đô thị sân bay KITA Airport City (phường Bình Thủy).

Đầu tháng 8/2025, chị Mai nhận sổ hồng cho lô đất thứ ba từ chủ đầu tư KITA Group, đáp ứng được kỳ vọng ban đầu và phù hợp với kế hoạch kinh doanh chị Mai đặt ra trước đây.

“Tôi rất an tâm về tính pháp lý của dự án tại khu đô thị sân bay này. Mỗi sản phẩm đều được cấp sổ hồng đầy đủ theo đúng tiến độ chủ đầu tư cam kết. Đây cũng là khu đô thị nhiều mảng xanh, về đây sống tôi thấy thư thái và bình yên”, chị Mai chia sẻ.

Khách hàng tại Khu đô thị sân bay KITA Airport City nhận sổ hồng từ chủ đầu tư

Câu chuyện của chị Mai cũng là cảm nhận chung của nhiều cư dân và nhà đầu tư sản phẩm bất động sản tại KITA Airport City - dự án đang được chủ đầu tư tiến hành việc bàn giao sổ hồng đến tay khách hàng đã mua nhà phố, đất nền.

Trong bối cảnh thị trường hướng đến sự an toàn và ổn định, pháp lý minh bạch không chỉ giúp gia tăng niềm tin người mua với đơn vị phát triển dự án khu đô thị mà còn là nền tảng để giúp người mua gia tăng giá trị, tính thanh khoản đối với bất động sản mình sở hữu.

Theo ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch HĐQT KITA Group, KITA Group luôn nỗ lực thực hiện mọi giải pháp, hoàn tất các nghĩa vụ với mục tiêu cao nhất là bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đến tận tay khách hàng. Đây vừa là cam kết pháp lý, vừa là thành quả lớn nhất mà KITA Group muốn mang lại cho người mua.

Định hướng xuyên suốt phát triển dự án KITA Airport City

Ba giá trị “Pháp lý tường minh - Giải pháp thông minh - Cộng đồng văn minh” được KITA Group xem là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển dự án. Tại KITA Airport City, đơn vị thành viên KITA Invest đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, mời khách hàng đến thực hiện công chứng chuyển nhượng để tiếp tục bàn giao sổ hồng.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp phối hợp với công chứng viên địa phương làm việc ngay tại văn phòng trong khu đô thị, qua đó đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian cho người mua.

Tháng 5/2025, dự án căn hộ cao cấp Stella Icon nằm khu vực lõi Khu đô thị KITA Airport City đã được Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai cho toàn bộ 309 sản phẩm. Theo chủ đầu tư, hiện công trình đã thi công đến tầng 2 và sàn tầng 3, tiếp tục bám sát tiến độ. Đợt mở bán đầu tiên dự kiến diễn ra trong thời gian sắp tới.

KITA Airport City cách Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ khoảng 3 km, nằm ngay trung tâm vùng tứ giác tăng trưởng mới với trục đường chính Lạc Long Quân làm tâm và các trục đường lớn của tứ giác phát triển bao quanh gồm: Võ Văn Kiệt - Âu Cơ - Lê Hồng Phong - Lê Phước Thọ. Nhờ đó, khu đô thị hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống giao thông đường hàng không, đường thủy, đường bộ vô cùng thuận lợi theo các trục Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế.

Khu đô thị sân bay KITA Airport City với diện tích hơn 150 ha nằm ở trung tâm tứ giác tăng trưởng mới bao quanh bởi các trục đường: Võ Văn Kiệt - Âu Cơ - Lê Hồng Phong - Lê Phước Thọ

Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) đang được triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công vào quý IV/2025. Đoạn đường này - trong đó có phần tiếp giáp KITA Airport City - sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc và Sân bay Quốc tế Cần Thơ với các khu vực lân cận.

Có thể nói, với những bước tiến trong thủ tục pháp lý, hạ tầng giao thông dần hoàn thiện đang đưa KITA Airport City tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một khu đô thị hiện đại, đáng sống và có sức hút mạnh mẽ hơn cho thị trường bất động sản Cần Thơ sau sáp nhập.

Bích Đào