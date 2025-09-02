Video: The Guardian

Theo báo The Guardian, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau trận động đất 6 độ Richter xảy ra vào ngày 31/8, khiến nhiều ngôi làng ở tỉnh Kunar, phía đông Afghanistan bị phá hủy hoàn toàn.

Hiện vẫn còn nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát của những ngôi nhà được xây dựng từ bùn và đá ở các thung lũng dốc. Lực lượng cứu hộ đã phải vật lộn để tiếp cận các khu vực xa xôi do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết khắc nghiệp.

Trận động đất tấn công Afghanistan cuối tuần trước là cơ địa chấn nông, xảy ra ở độ sâu chỉ khoảng 9km dưới bề mặt trái đất, dẫn đến tàn phá quy mô lớn. Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của chính quyền Taliban hôm nay (2/9) cho biết, tính đến thời điểm này, hơn 1.400 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương vì thiên tai.

Nhà chức trách cảnh báo, ​​số nạn nhân thương vong sẽ tăng cao hơn khi các đội cứu hộ tiếp cận được những địa điểm hẻo lánh hơn. Nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận được sau hơn 24 giờ kể từ khi trận động đất xảy ra.

Sharafat Zaman, phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ để khắc phục hậu quả của trận động đất. "Chúng tôi cần viện trợ vì rất nhiều người dân ở đây đã thiệt mạng và mất nhà cửa", ông Zaman nói.

Afghanistan đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Các chính sách cứng rắn của Taliban như cấm giáo dục và việc làm cho phụ nữ đã khiến nguồn viện trợ quốc tế và hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này giảm mạnh.