Nhiều nhân viên liên bang Mỹ phải từ chức. Ảnh: Federal News Network

Theo báo Guardian, sự kiện trên là một phần của chương trình cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang Mỹ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ phải đối mặt với hạn chót 30/9 để phê duyệt thêm ngân sách hoặc chính phủ phải ngừng hoạt động, Nhà Trắng đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang đưa ra kế hoạch sa thải nhân viên quy mô lớn nếu cuộc đối đầu đảng phái không mang lại thỏa thuận.

Các nhân viên liên bang chuẩn bị nghỉ việc đã nói về những tháng ngày "lo sợ và bị đe dọa", khiến họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra đi.

Theo báo cáo của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 7, tổng chi phí cho chương trình nghỉ việc dự kiến ​​lên tới 14,8 tỷ USD, trong đó 200.000 nhân viên được trả lương đầy đủ và các phúc lợi trong thời gian nghỉ phép hành chính lên đến 8 tháng. Các quan chức trong chính quyền Trump cho rằng khoản chi này là xứng đáng. Văn phòng quản lý nhân sự cho biết, chi phí một lần này đã hạ thấp chi tiêu lâu dài của chính phủ liên bang.

Người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố, chính phủ không phải chịu thêm chi phí bổ sung vì người lao động vẫn sẽ nhận được lương bất kể chương trình nào. "Trên thực tế, đây là kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động lớn nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử, giúp chính phủ tiết kiệm tới 28 tỷ USD mỗi năm", người phát ngôn nhấn mạnh.

Tổng số nhân viên liên bang dự kiến ​​sẽ nghỉ việc thông qua các chương trình từ chức trì hoãn cũng như tự nguyện nghỉ việc và chương trình nghỉ hưu sớm là khoảng 275.000 người.

Hàng nghìn nhân viên liên bang khác đã bị sa thải theo chương trình cắt giảm nhân sự bắt buộc của chính quyền. Đợt nghỉ việc hàng loạt lần này là lớn nhất ở Mỹ kể từ Thế chiến II.