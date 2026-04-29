Hôm nay (29/4), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996), Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987), Lê Văn Đạt (SN 1995, đều ở Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1990, ở Bắc Ninh) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội Mua bán người dưới 16 tuổi; Mua bán người; Không tố giác tội phạm.

Cáo buộc cho rằng, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của các thiếu nữ có độ tuổi dưới 16, là người dân tộc thiểu số hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bị cáo đã dùng thủ đoạn để đưa các nạn nhân “sập bẫy”.

Để “dụ mồi”, các bị cáo đăng thông tin trên các trang mạng xã hội tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán karaoke, nhà hàng với mức lương cao. Khi các nạn nhân liên hệ, gặp gỡ để xin việc, các bị cáo khống chế, ép nạn nhân nhận nợ, buộc họ phải làm nhân viên quán karaoke để rồi sau đó bị lừa gạt, dụ dỗ, bóc lột tình dục.

Nếu các nạn nhân không đồng ý sẽ bị đe dọa, đánh đập, bán cho người khác. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8-12/2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua và bán đối với các cháu tên M. (SN 1/2/2011, ở Điện Biên), A. (SN 8/3/2009, ở Hà Tĩnh) và H. (SN 21/8/2008, ở Hà Nội).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Bước sa chân

Cáo trạng xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu M. (khi đó mới hơn 13 tuổi) liên hệ với Nguyễn Tiến Mạnh để xin việc tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Khi gặp mặt, biết cháu M. chưa đủ 16 tuổi nhưng Mạnh vẫn đưa bé gái về làm thử việc tại một xưởng gia công.

Sau đó, cháu M. thấy Vương Đình Tính đăng tải thông tin tuyển dụng nhân viên quán karaoke nên đã liên hệ để xin việc. Tính đưa cháu M. về nhà trọ, yêu cầu cô bé làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke với công việc rót bia, chọn bài hát cho khách, để khách ôm, chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Khi cháu M. không đồng ý liền bị Tính chửi bới… Sau đó, Tính liên hệ, bán cô bé 13 tuổi cho Vũ Hoàng Nam để làm nhân viên quán karaoke với giá 3 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau khi bị bán cho Nam, cháu M. bỏ trốn. Tuy nhiên, cô bé đã bị bắt lại ngay sau đó và phải nhận nợ số tiền 15 triệu đồng.

Đến ngày 16/9/2024, M. tiếp tục bị Nam bán cho Trần Văn Hùng với giá 15 triệu đồng để đưa về làm nhân viên quán karaoke. Trần Văn Hùng liên hệ, bán cháu M. cho Nguyễn Tiến Hùng với giá 21 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, sau khi mua cháu M. về, Nguyễn Tiến Hùng đe dọa, bắt cháu M. làm nhân viên quán hát, được 4 ngày thì M. bỏ trốn nhưng bị Tiến Hùng tìm bắt lại, đe dọa đánh đập. Và một lần nữa, nạn nhân 13 tuổi tiếp tục bị bán cho Nguyễn Văn Phẩm và Lê Văn Đạt với giá 30 triệu đồng. Sau khi bị bán cho Phẩm và Đạt được 3 ngày, cháu M. bỏ trốn về quê.

Ngày 30/9/2024, Phẩm giao Đạt và Phan Văn Đức đi tìm cháu M. để đòi số tiền 30 triệu đồng hoặc đưa M. quay về làm nhân viên quán karaoke để trừ nợ.

Tìm đến nhà cô bé ở quê, các bị cáo gặp trưởng bản, yêu cầu gia đình cháu M. phải trả 30 triệu đồng để “chuộc con”. Ngay khi đó, cháu M. đã báo công an xã. Thấy bóng công an, Đạt và Đức tìm đường tẩu thoát.

Tượng tự, cháu A. cũng phải chịu chung số phận như M. khi bị mua đi bán lại với giá vài chục triệu đồng. Cụ thể, khoảng tháng 11/2024, Nguyễn Văn Thành (người quản lý, cung cấp các nhân viên nữ cho quán karaoke ở Bắc Ninh) đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung tuyển nhân viên nữ phục vụ tại quán với mức lương cao.

Khi đó, cháu A. liên hệ với Thành để xin làm nhân viên quán. Thành đồng ý và thuê xe ô tô đón A. từ Nam Định đến quán karaoke - tẩm quất ở Bắc Ninh.

Tại quán, A. không chỉ làm nhân viên phục vụ mà còn bị ép phải bán dâm những lúc khách yêu cầu. Khi cháu A. không đồng ý và muốn thôi việc, Thành đe dọa và ép nạn nhân phải trả lại số tiền 23 triệu đồng mà anh ta đã bỏ ra mua A. thì mới được nghỉ việc.

Sau đó, A. tiếp tục bị bán cho Nguyễn Văn Phẩm với giá 23 triệu đồng. Phẩm, Đạt trả tiền cho Thành rồi đưa A. về quán karaoke XO tại Hà Nội để làm nhân viên. Sau khoảng 10 ngày làm việc tại đây, A. xin nghỉ việc thì bị Phẩm ép phải trả 19 triệu đồng. Do không có tiền, A. đã vay bạn số tiền trên trả cho Phẩm để “chuộc thân”.

Tại phiên tòa, sau phần thẩm vấn, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ xem vụ án có còn đồng phạm khác không.