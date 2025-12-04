Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc vừa phối hợp tìm kiếm, đưa em N.L.N.L. (14 tuổi) về nhà an toàn sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, L. cho biết đã lên mạng xã hội tìm việc làm từ tháng 10/2025. Một người phụ nữ lạ mặt đã tiếp cận, giới thiệu công việc tại quán hát ở TP Đà Nẵng. Người này vẽ ra viễn cảnh: "Chỉ cần rót bia và gắp đá lạnh cho khách, mức lương gần 30 triệu đồng/tháng".

Công an xã Bình Hàng Trung làm việc với em L. để làm rõ hành vi bị dụ dỗ việc nhẹ, lương cao. Ảnh: Phước Thanh/Công an Đồng Tháp

Tin lời dụ dỗ của người lạ, ngày 28/11, L. trốn khỏi nhà ngoại tại tỉnh An Giang để đi làm. Đối tượng lạ mặt đã đặt sẵn vé xe khách và yêu cầu L. phải liên tục chia sẻ vị trí cho bà ta, đồng thời tuyệt đối không được liên lạc với người thân.

Phát hiện con gái mất tích, người thân của L. trình báo Công an xã Long Điền (tỉnh An Giang) và Công an xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp).

May mắn, qua thông tin từ bạn bè của L., gia đình biết em đang trên xe khách ra miền Trung. Người thân lập tức liên hệ với nhà xe và nhờ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ.

Lực lượng chức năng sau đó đã đón lõng chiếc xe khách tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi và đưa thiếu nữ về với gia đình an toàn.