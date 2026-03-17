Ngày 17/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (43 tuổi, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 9 năm tù về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Long phải chấp hành là 23 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Quách Thị Quỳnh Loan (56 tuổi, trú phường Vườn Lài, TPHCM) bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, trú xã Bình Hưng, TPHCM) bị phạt 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Môi giới mại dâm.

Theo cáo buộc, các em Tạ Bội N. (SN 2008), Lưu Thị Ngọc H. (SN 2010), Quách Mỹ H. (SN 2009) là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Cuối năm 2021, cả 3 bỏ nhà đi thuê khách sạn ở cùng nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Long và Quách Thị Quỳnh Loan. Ảnh: TP

Do cần tiền tiêu xài, nhóm này nảy sinh ý định bán dâm. Biết việc, đầu tháng 3/2022, Nguyễn Thị Mỹ Duyên đưa 3 thiếu nữ này đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan để nhờ giới thiệu khách mua dâm. Loan đồng ý và thỏa thuận với Duyên sẽ chia nhau tiền công môi giới.

Ít ngày sau, Long đến quán của Loan uống cà phê thì được hỏi có mua dâm không, Loan sẽ giới thiệu. Long đồng ý và chọn mua dâm em N. với giá 800.000 đồng. Sau khi quan hệ tình dục, Long đưa cho N. 1 triệu đồng. Khi về, em N. đưa cho Loan 400.000 đồng, Duyên 200.000 đồng tiền công môi giới.

Khoảng 1 tuần sau, Long tiếp tục đến quán cà phê của Loan để đặt vấn đề mua dâm và chọn Ngọc H. Sau khi bán dâm, H. cũng trả tiền môi giới cho Loan và Duyên.

Khoảng tháng 1/2023, em Ngọc H. mượn điện thoại và sử dụng tài khoản Zalo của N. nhắn tin cho Long bày tỏ muốn bán dâm. Long đồng ý và hẹn em tới một khách sạn ở quận 10 (cũ). Lần này, Long cũng trả cho Ngọc H. 1 triệu đồng.

Vào các ngày 14 và 30/5/2023, em Mỹ H. cũng sử dụng tài khoản Zalo của N. nhắn tin với Long để thỏa thuận việc mua bán dâm. Long đồng ý và hẹn Mỹ H. tới phòng trọ của Long ở quận Tân Phú (cũ).

Ngày 12/6/2023, bà nội của Ngọc H. biết sự việc nên đến cơ quan công an trình báo. Một tuần sau, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM bắt khẩn cấp Long, Loan và Duyên.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tại thời điểm phạm tội, bị hại Ngọc H. chưa đủ 13 tuổi và những bị hại còn lại chưa đủ 16 tuổi. Về dân sự, những người giám hộ cho các bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.