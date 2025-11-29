Theo bản án của TAND Khu vực 2 (Hà Nội), sáng ngày 18/9/2024, chị H. (40 tuổi, ở Hà Nội) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là Thanh, cán bộ Công an phường Khương Thượng, yêu cầu đến Công an quận Đống Đa (cũ) để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang điện tử và làm CCCD cho con.

Người này yêu cầu chị H. liên hệ với một phụ nữ tên Trân để được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ. Làm theo, chị kết bạn Zalo và được hướng dẫn thao tác trên điện thoại. Đối tượng gửi đường link “chinhphu.hocudan.com” nhưng chị không truy cập được, sau đó được yêu cầu liên hệ tiếp với người tên Nam.

Người tự xưng Nam tiếp tục hướng dẫn chị H. tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID, truy cập đường link trên, đăng nhập tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học…

Ảnh minh họa

Làm theo hướng dẫn của “Nam” một lúc, chị H. nảy sinh nghi ngờ và liên hệ ngân hàng đề nghị khóa tài khoản. Tuy nhiên, hơn 430 triệu đồng trong 2 tài khoản của chị đã bị chuyển sang tài khoản mang tên Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Văn Minh.

Biết bị lừa, chị H. trình báo công an. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hai người đàn ông đứng tên các tài khoản nhận tiền.

Lời khai bị đánh đập ở Campuchia

Với tài khoản mang tên Nguyễn Văn Minh, cơ quan điều tra xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, ở Bắc Ninh). Tại cơ quan công an, Minh khai khoảng giữa tháng 8/2024 quen một tài khoản Telegram tên “Thùy Linh HR”, tự xưng là Linh.

Người này giới thiệu việc làm tại casino ở Campuchia với mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng. Khi Minh đồng ý, Linh yêu cầu anh mua sim điện thoại chính chủ và lập nhiều tài khoản ngân hàng trước khi xuất cảnh.

Ngày 28/8/2024, Linh gửi vé máy bay cho Minh bay vào TPHCM. Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Minh được một nam thanh niên đón bằng ô tô và chở lên cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây, một người đàn ông khác tiếp nhận và làm thủ tục xuất cảnh cho anh.

Minh sau đó được một người Trung Quốc đưa đến khu nhà gọi là “Tam Thái Tử”. Ở tầng 4, bốn người Trung Quốc yêu cầu anh cung cấp các tài khoản ngân hàng và mật khẩu Internet Banking, rồi đăng nhập ngay trên điện thoại của họ.

Sau một ngày ở Campuchia, nhóm người Trung Quốc yêu cầu Minh quét sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Minh khai lúc này mới biết mình bị lừa, công việc được hứa hẹn với mức lương cao không phải làm ở casino mà là phục vụ hoạt động chuyển tiền không rõ mục đích.

Do từ chối, Minh bị hai người Trung Quốc đánh đập, dùng dùi cui điện dí vào người. Sợ hãi, anh buộc phải chấp nhận quét sinh trắc học theo yêu cầu. Minh cho biết mình không biết nội dung các giao dịch chuyển tiền, tài khoản MBBank đứng tên anh cũng không phải do anh lập. Đến ngày 14/9/2024, Minh được cho về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng chưa có tài liệu chứng minh Minh bị ép buộc hoặc cố ý tham gia chuyển tiền do nhóm lừa đảo chiếm đoạt, nên chưa đủ căn cứ xác định anh đồng phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ liên quan được tách ra để tiếp tục làm rõ.

Trong khi đó, người đứng tên tài khoản còn lại là Nguyễn Xuân Thắng (28 tuổi, Hải Phòng) đã bị xét xử và nhận 13 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, đầu tháng 8/2024, Thắng được Tạ Anh Trường (19 tuổi, cùng địa phương) rủ sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, Trường yêu cầu Thắng mở 10 tài khoản ngân hàng. Dù biết sẽ được dùng cho hoạt động lừa đảo, Thắng vẫn đồng ý.

Giữa tháng 8/2024, Thắng được đưa qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia. Tại đây, ba người Trung Quốc yêu cầu anh đăng nhập các tài khoản ngân hàng vào hai điện thoại để chờ quét sinh trắc học, chuyển toàn bộ số tiền lừa đảo sang nhiều tài khoản đứng tên Thắng và người khác. Thắng nói không biết số tiền cụ thể chuyển đi, chỉ làm theo yêu cầu.

Cuối tháng 10/2024, Thắng được nhóm này cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.