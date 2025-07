Lời tòa soạn Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Sự chênh lệch về kho vũ khí, nguồn nhân lực, sức mạnh kinh tế cùng sự ủng hộ và trợ giúp từ bên ngoài được coi là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả của cuộc xung đột này.

Ảnh: BBC

Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR), một tổ chức tư vấn của Mỹ về quan hệ quốc tế cho biết, tính tới đầu năm nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dường như đã lâm vào bế tắc. Tiền tuyến hiện trải dài gần 1.000km từ Kherson, phía nam Ukraine tới Luhansk, một phần của vùng Donbass ở phía đông. Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và tiếp tục đạt được một số bước tiến.

Theo một tổ chức giám sát xung đột của Ukraine, phân tích gần đây chỉ ra rằng, Nga đã đẩy nhanh các bước tiến về lãnh thổ, mỗi tháng giành được trung bình 15km2 ở Ukraine, nhiều gấp đôi tốc độ hồi tháng 4. Tuy nhiên, Ukraine cũng đã đạt một số tiến bộ, đáng chú ý là buộc quân Nga phải rút khỏi miền bắc đất nước, làm chậm tốc độ tiến công của các lực lượng Moscow trong những tháng gần đây.

Bất chấp những tiến bộ khác nhau của cả Nga và Ukraine, không bên nào tạo ra đột phá đáng kể về lãnh thổ, khiến giao tranh giữa hai bên trở thành cuộc xung đột tiêu hao.

Tương quan lực lượng

Nga hiện vẫn duy trì được lợi thế quân sự mà nước này nắm giữ trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Theo báo cáo hồi tháng 3/2025 của Tình báo Mỹ, khoảng 750.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột. Trước đó một tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, lực lượng Ukraine hứng chịu hơn 425.000 trường hợp thương vong.

Hiện nay, Nga ước tính có tổng cộng 1,2 triệu lính đang tại ngũ, trong đó khoảng 600.000 người triển khai ở Ukraine hoặc gần Ukraine. Ngược lại, Ukraine có khoảng 880.000 quân nhân tại ngũ, theo thông tin ông Zelensky công bố.

Tỷ lệ thương vong cao đã gây căng thẳng cho quân đội của cả hai nước. Ở một mức độ nào đó, quân đội Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật để thích ứng với tình trạng thiếu hụt nhân lực, ví dụ như sử dụng máy bay không người lái (UAV) công nghệ cao để làm chậm các bước tiến và gây thương vong lớn cho đối phương.

Ukraine cho biết, năm ngoái nước này đã sản xuất 2,2 triệu UAV và đặt mục tiêu xuất xưởng 4,5 triệu chiếc trong năm nay. Ukraine cũng chế tạo các thiết bị không người lái trên mặt đất và trên biển. Trong một cuộc tấn công bất ngờ hôm 1/6, tình báo Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tập kích bằng UAV vào 5 căn cứ không quân của Nga, phá hủy gần 40 máy bay của Moscow.

Hiện nay, UAV đang gây ra khoảng 70% thương vong cho cả hai bên.

Ukraine đặt mục tiêu chế tạo 4,5 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: Forbes

Năng lực khí tài

Tờ Defense Scoop dẫn lời Tướng Christopher Cavoli, Tổng tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu của NATO kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ hồi tháng 4 phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng, vào đầu năm 2022, Nga có khoảng 13.000 xe tăng.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài gần 3 năm rưỡi và cả hai nước đang chịu tổn thất đáng kể về khí tài. Theo tướng Cavoli, Nga mất tổng cộng 3.000 xe tăng, 9.000 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, 13.000 khẩu pháo và 400 hệ thống phòng không kể từ đầu xung đột. Thực tế buộc Moscow phải chuyển sang tân trang xe tăng và pháo, mở thêm các cơ sở sản xuất mới để trang bị cho các đơn vị ngày càng mở rộng của Nga.

Kết quả là, trong năm nay, Nga dự kiến sẽ có thêm 1.500 xe tăng, 3.000 xe bọc thép và 200 tên lửa Iskander và tên lửa hành trình.

Ngược lại, trong nửa đầu năm 2024, do Mỹ chậm hỗ trợ tài chính và quân sự, Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, Nga được cho đã bắn số lượng đạn pháo ít nhất gấp 5 lần so với Ukraine. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các chính phủ nước ngoài và nỗ lực đầu tư mạnh tay vào ngành sản xuất quốc phòng, Ukraine đã vượt qua tình trạng thiếu hụt và hiện có nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh gấp 10 lần so với thời gian đầu xung đột.

Theo tướng Cavoli, Ukraine hiện có đủ loại vũ khí, gồm cả UAV, các hệ thống pháo binh và tên lửa Javelin, có thể phá hủy xe tăng và các thiết bị khác của Nga.