Ngày 16/7, Phòng Kiểm tra Pháp chế, Sở Y tế TPHCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Nhật Việt trên đường 42, phường Hiệp Bình, TPHCM bị xử phạt 70 triệu đồng. Doanh nghiệp này đã có hành vi sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum. Công ty phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Nhiều nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Ảnh: CTV

Cùng mức phạt 70 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương trên đường Trương Công Định, phường Tân Bình, TPHCM. Sản phẩm Coop Select - dung dịch vệ sinh phụ nữ (loại chai 150ml) của doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Hộ kinh doanh Tấm Thị trên đường An Nhơn, phường Gò Vấp, bị xử phạt 90 triệu đồng do hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ sở này bị buộc tiêu hủy tang vật vi phạm và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng xử phạt chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Dentist - Nha khoa Trồng răng trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TPHCM số tiền 46 triệu đồng với các hành vi như người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc…

Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Đan Châu trên đường số 17, phường Tân Hưng, TPHCM bị xử phạt 29 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động và hành vi mua, bán thuốc, dược liệu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Công ty TNHH Dược phẩm Gia Phúc ở xã Bà Điểm, TPHCM bị phạt 50 triệu đồng vì bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.