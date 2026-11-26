Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại video về vụ việc xảy ra từ năm 2018, Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube xuất hiện đoạn video ghi lại phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế TPHCM xác định vụ việc xảy ra vào đêm 1/8/2018 đã được bệnh viện giải quyết tại thời điểm đó.

Cụ thể, Ban Giám đốc bệnh viện đã xác minh, gặp gỡ và giải quyết phản ánh của gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình chủ động gỡ bỏ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị và xuất viện an toàn.

BV Nhân dân 115 nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các thành viên trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Theo Sở Y tế TPHCM, video về sự việc hơn 8 năm trước được đăng trở lại nhưng không làm rõ thời điểm xảy ra, khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc vừa diễn ra. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115 mà còn có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm.

Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Công an TPHCM phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Sở Y tế khẳng định ngành Y tế Thành phố luôn trân trọng, cầu thị tiếp nhận những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân. Đây là cơ sở để các đơn vị khám, chữa bệnh nhìn nhận hạn chế, không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử của nhân viên y tế.

Ngành Y tế cũng nhấn mạnh quan điểm không né tránh, không bao che và kiên quyết xử lý những sai phạm của nhân viên y tế. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc phản ánh những hạn chế, sai sót nhằm cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh với việc sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở y tế.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, có trách nhiệm.