Theo nội dung nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ chủ tàu cá cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong thời hạn 2 năm (24 tháng) kể từ ngày 1/1/2025.

Mỗi tàu cá được hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/tháng/tàu. Mỗi tàu cá nhận tiền hỗ trợ 1 lần/năm tiền cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá.

Chủ tàu được hưởng chính sách hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh Sóc Trăng, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định; có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Tỉnh Sóc Trăng sẽ hỗ trợ chủ tàu cá cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: VĂN LONG

Những trường hợp không được hỗ trợ khi chủ tàu cá vi phạm một trong những hành vi sau: khai thác thủy sản vượt qua đường phân định (ranh giới) giữa vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước trong khu vực dựa trên dữ liệu phần mềm hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình theo quy định (trừ trường hợp bất khả kháng).

Dự kiến có 374 tàu cá được hỗ trợ trong vòng 24 tháng, số tiền hỗ trợ là 300.000 đồng/tháng/tàu, tổng số tiền hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến hỗ trợ năm 2025, năm 2026 hơn 1,34 tỷ đồng/năm.

Việc lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị giám sát trên tàu cá là quy định mới, mang tính công nghệ cao, là giải pháp kỹ thuật quan trọng nhất hiện nay nhằm kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Để thực hiện quy định, ngư dân ngoài việc đầu tư khoản kinh phí khá lớn để mua thiết bị thì chủ tàu còn phải trả phí thuê bao hằng tháng để duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).

Mặt khác, hiện nay hoạt động khai thác thủy sản trên biển không còn thuận lợi như trước đây, nhất là vấn đề nguồn lợi thủy sản suy giảm trên tất cả các ngư trường; chi phí đầu vào chủ yếu là nhiên liệu luôn biến động ở mức cao; thời tiết biển ngày càng cực đoan, rủi ro xảy ra nhiều hơn; khai thác thủy sản trên biển trở thành một trong những nghề rất nguy hiểm, có tính rủi ro cao và đang ngày càng có ít người tham gia.

Hiện nay, công tác quản lý giám sát hành trình tàu cá trên cả nước đang được quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, riêng tỉnh Sóc Trăng đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền, vận động, kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động trên các vùng biển; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu mất tín hiệu khi hoạt động trên biển... nhằm cùng với cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới.

Việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bản tỉnh Sóc Trăng nhằm thực thi quy định Luật Thủy sản năm 2017; đảm bảo 100% tàu cá trong tỉnh thuộc đối tượng áp dụng lắp đặt thiết bị VMS thực hiện vận hành hoạt động đúng quy định pháp luật về thủy sản.

Khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU), đáp ứng điều kiện gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Thúc đẩy thủy sản phát triển theo hướng bền vững, từng bước hiện đại hóa và nâng cao năng lực khai thác; ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo.

Theo SONG LÊ (Báo Sóc Trăng)