Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các xã: Sơn Đồng, Lại Yên, Tiền Yên, Vân Canh, phần lớn diện tích của xã Song Phương, một phần diện tích tự nhiên các xã An Thượng, An Khánh, Vân Côn (đều thuộc huyện Hoài Đức cũ).

Hội Nông dân xã có hơn 6.022 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và nông thôn mới.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Sơn Đồng đã xác định mục tiêu: Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; vươn mình cùng dân tộc, quyết tâm xây dựng Sơn Đồng thành đô thị văn minh, giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc.

Hội Nông dân - nòng cốt phát triển nông nghiệp và nông thôn mới

Làng rau an toàn Tiền Lệ trước đây vốn tự phát và manh mún, nay trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp sạch và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững ở xã Sơn Đồng.

Nông dân Tiền Lệ phát triển mô hình trồng rau an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 33,5ha, thu hút hơn 500 hộ dân tham gia sản xuất, giúp mang lại thu nhập cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thay đổi diện mạo vùng nông thôn nơi đây. Đây là mô hình tiêu biểu trong liên kết các nông dân tổ chức sản xuất rau an toàn từ khâu sản xuất đến tiêu thụ giúp tăng giá trị sản phẩm rau an toàn, tạo ra chuỗi giá trị bền vững gắn với tiêu chí nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Sơn Đồng cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, Hội có hơn 6.022 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội cũng tích cực hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, đưa toàn xã có 16 sản phẩm OCOP với những thương hiệu tiêu biểu như rau an toàn Tiền Lệ, balo, túi vải canvas…

Trong giai đoạn 2021 - 2025, xã có 3 cụm, điểm công nghiệp; làng nghề điêu khắc, sơn mài Sơn Đồng và tranh đỏ Kim Hoàng tiếp tục phát triển; vùng sản xuất rau an toàn ở Tiền Yên, Song Phương được mở rộng; hai trung tâm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP được hình thành tại Vân Canh và Sơn Đồng.

Hội có trên 90% hộ hội viên đạt “Gia đình văn hóa” mỗi năm và huy động được hơn 1.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nông thôn mới, những năm tới, Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ chuyển đổi nghề, cải thiện đời sống cho hội viên.

Mặt trận Tổ quốc - trung tâm đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, UBND và Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Đồng luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, hiệu quả nhất phải kể đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhờ sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, đời sống vật chất - tinh thần nâng cao rõ rệt: xã không còn hộ nghèo từ năm 2020, không còn hộ cận nghèo năm 2024; thu nhập bình quân năm 2025 đạt 91 triệu đồng/người/năm (tăng 29 triệu đồng so với 2020). 100% khu dân cư có tổ hòa giải và giải quyết thành công 80 - 90% vụ việc ngay tại cơ sở.

Thôn Hàn là một trong những điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã. Để triển khai cuộc vận động, Ban Công tác Mặt trận thôn luôn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Năm 2025, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với 380 hộ và 1.800 nhân khẩu, thôn Hàn phát huy lợi thế làng nghề, phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa. Người dân hưởng ứng tích cực cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Năm 2025, thôn có 93% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng Nguyễn Trúc Anh cho biết, Sơn Đồng phấn đấu 92% số thôn, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, 93,5% số gia đình văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, xã tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Sơn Đồng thanh lịch, văn minh.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”, cuộc thi “Thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”… Qua đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu xây dựng phường trong thời gian tới.