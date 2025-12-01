Những ngày này, trên khắp địa bàn Hà Tĩnh, lực lượng đoàn viên thanh niên đang bước vào cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới với tinh thần hành động sôi nổi, chủ động và đầy trách nhiệm. Từ miền biển đến vùng núi, từng cơ sở Đoàn đều chung một nhịp khí thế, góp sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại từng địa phương.

Tại xã Đức Thọ, khí thế ra quân lan tỏa ngay từ ngày đầu chiến dịch. Hơn 1.500 lượt đoàn viên đã tham gia tổng dọn vệ sinh tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Quảng trường Trung tâm cùng nhiều trục đường liên thôn. Lượng công việc lớn nhưng được thực hiện nhanh chóng, bài bản nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chi đoàn, tổ dân phố và lực lượng thanh niên tình nguyện.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn triển khai nhiều phần việc gắn với yêu cầu thực tiễn như chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản, chăm sóc hàng rào xanh.

Đoàn thanh niên Đức Thọ với cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Đông Kinh, lực lượng đoàn viên tập trung trồng cây xanh dọc các tuyến đường trục chính. Hàng cây mới trồng đều tăm tắp không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn tạo điểm nhấn cho phong trào “làm trước – làm gương”, khích lệ người dân cùng tham gia chăm sóc, giữ gìn môi trường.

Ở xã Can Lộc, khí thế lao động tiếp tục lan rộng qua các phần việc phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh và chỉnh trang tuyến đường trung tâm. Những ngày cao điểm trôi qua với hình ảnh đoàn viên làm việc không quản nắng gió, từng bước tạo nên diện mạo sạch đẹp, an toàn cho địa phương.

Tại xã Đức Minh, phong trào thi đua 60 ngày nông thôn mới được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Đoàn viên hỗ trợ người dân dựng đường điện tại các khu dân cư, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tuyên truyền người dân giữ gìn cảnh quan. Mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng tiêu chí cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường.

Còn tại thôn Thanh Hòa (xã Mai Phụ), đoàn viên phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các chi hội nạo vét kênh mương, chuẩn bị cho vụ đông – xuân. Trên cánh đồng Mai Phụ, những hàng rác được thu gom gọn gàng, hệ thống mương dẫn nước được khơi thông, giúp bà con yên tâm bước vào mùa sản xuất mới.

Từ thành thị đến vùng sâu, mỗi hoạt động đều ghi đậm dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh – lực lượng luôn sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống ở khu dân cư. Khí thế của chiến dịch đang tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hướng tới việc hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới.