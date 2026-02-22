Los Angeles FC “lột trần” nhà đương kim vô địch MLS bằng chiến thắng 3-0 không thể chối cãi, được dẫn dắt bởi một Denis Bouanga xuất sắc, sự tinh tế của Son Heung Min, cùng dấu ấn “quân bài tẩy” với mái tóc và đôi chân vàng – Nathan Ordaz.

“Những chú Diệc” Inter Miami mơ về khởi đầu năm 2026 bằng chiến thắng, nhưng thay vào đó họ tỉnh dậy giữa cơn ác mộng California – cơn ác mộng thứ hai mà Black & Gold tạo ra chỉ trong một tuần.

Son Heung Min và các đồng đội có trận đấu hiệu quả. Ảnh: MLS

Ngay phút thứ 3, Hugo Lloris đã phải hóa người hùng sau pha phối hợp đầu tiên giữa Lionel Messi và De Paul. Inter Miami nhập cuộc đầy dũng cảm, nhưng Los Angeles FC đáp trả bằng tốc độ chóng mặt.

Son Heung Min liên tục đe dọa với những pha bứt tốc, còn Bouanga bắt đầu màn trình diễn lắt léo của mình, trước tiên là cú sút chân trái đưa bóng chạm lưới ngoài khung thành của St. Clair.

Trận đấu trở nên căng thẳng và giàu thể lực. Trung vệ Falcon cùng các đồng đội Inter Miami cố gắng ngăn chặn David Martinez bằng những pha phạm lỗi chiến thuật, trong khi Tillman và Palencia khuấy đảo hành lang phải.

Bouanga lại thử vận may từ cánh trái nhưng cột dọc cứu nguy, dù chỉ là sự bình yên tạm thời.

Phút 37, sức ép của đội bóng thành phố thiên thần được đền đáp. Sai lầm trong khâu triển khai bóng của Inter Miami, pha thu hồi táo bạo và đường chuyền “phẫu thuật”: Son Heung Min kiến tạo, David Martinez đối mặt 3 hậu vệ và lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số 1-0. Một cú đòn tâm lý ngay trước giờ nghỉ.

Messi đáp trả bằng cú sút xa chân phải nhưng hiệp 1 khép lại với lợi thế cho đội chủ nhà và nhiều nỗi lo cho HLV Mascherano.

Hiệp 2 bắt đầu với Inter Miami chơi quyết liệt hơn. Messi thử vận may với cú lốp bóng, Silvetti dứt điểm nhưng không thắng được Lloris; trung vệ Tafari cứu thua trước Mura; Berterame suýt ghi bàn sau đường chuyền của De Paul.

Tuy nhiên, hàng thủ LAFC đứng vững trước cơn lốc màu hồng bất ngờ nhưng dữ dội, trước hơn 75.600 khán giả.

Messi hoàn toàn bế tắc. Ảnh: MLS

Khi “Những chú Diệc” đang chơi hay nhất, nhát dao kết liễu bất ngờ xuất hiện. Phút 73, phản công chớp nhoáng. Tillman với nhãn quan như một bác sĩ phẫu thuật chọc khe cho Bouanga.

Số 99 loại bỏ hậu vệ và dứt điểm gọn gàng hạ St. Clair. Tỷ số nâng lên 2-0 và điệu nhảy ăn mừng của tiền đạo người Gabon nói lên tất cả: lễ hội tại Los Angeles.

Inter Miami mất bình tĩnh, những thẻ vàng, va chạm và những sự thay đổi tuyệt vọng. Luis Suárez vào sân. Messi ngã xuống sau một cú vung tay và thời gian trở thành kẻ thù, bởi vẫn còn một “đòn kết liễu”.

Phút bù giờ thứ 4, dấu chấm hết được ấn định. Bouanga lắt léo vượt qua Mura và Falcon trước khi kiến tạo cho Nathan Ordaz – cầu thủ chỉ mới vào sân từ phút 89 – ghi bàn ấn định 3-0.

Một khởi đầu thảm họa của Messi và Inter Miami, sau khi Sergio Busquets và Jordi Alba chia tay.