Sau những thành công vang dội cùng tuyển Argentina, HLV Lionel Scaloni có lý do để hài lòng về cách đội bóng của ông đang chuẩn bị cho World Cup 2026 ở Bắc Mỹ.

Câu chuyện về Scaloni khá thú vị. Cựu hậu vệ phải này được bổ nhiệm làm thuyền trưởng Argentina sau World Cup 2018 mà không hề có kinh nghiệm huấn luyện cấp độ cao trước đó.

Scaloni thành công vang đội cùng tuyển Argentina - Ảnh: SunSport

Đơn giản vì ông chỉ yêu cầu mức lương ít ỏi. Chẳng ai ngờ, Scaloni lại trụ lâu đến vậy.

Nhà cầm quân trẻ chấm dứt chuỗi ngày dài không danh hiệu bằng chiến tích vang dội. Đầu tiên là chức vô địch Copa America 2021. Rồi đến chiếc cúp vàng World Cup kỳ diệu trên đất Qatar. Tiếp theo lại là một danh hiệu Copa America (2024) nữa, rồi còn có cả Siêu Cúp Liên lục địa.

Với Scaloni, bí quyết thành công nằm ở việc khai thác triệt để đôi chân cùng bộ óc thiên tài của Lionel Messi trong màu áo xanh trắng.

Cả khi thi đấu lẫn bên ngoài sân cỏ, siêu sao đang khoác áo Inter Miami là thủ lĩnh của đội bóng, được bao quanh bởi các đồng đội và người hâm mộ.

Tại Qatar, Messi 35 tuổi. Liệu anh ấy có thể tiếp tục làm nên kỳ tích hè năm nay, khi bước sang tuổi 39?

Tuổi tác sẽ đè nặng lên Lionel Messi - Ảnh: SunSport

Điều đó có vẻ khó xảy ra. Messi lo lắng bản thân không thể phô diễn hết tài năng. Vì lẽ đó, không đặt quá nhiều áp lực lên đôi chân Messi sẽ vô cùng hữu ích.

Tuyển Argentina 2026 không nhất thiết phải là "sân khấu dành cho Messi".

Năm 2024, Argentina lại vô địch Copa America. Trận chung kết với Colombia, Messi phải rời sân vì chấn thương. Thật ngạc nhiên, đoàn quân Albicelestes lại chơi tốt hơn khi thiếu chàng tiền đạo số 10.

Argentina vừa dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, giành ngôi đầu bảng với cách biệt 9 điểm so với đội xếp thứ 2.

Trong 18 lượt đấu, Messi chỉ đá chính 10 trận, với 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Khác các năm trước, Argentina dường như không bị ảnh hưởng lúc Lionel Messi vắng mặt.

Màn trình diễn xuất sắc nhất vòng loại, vùi dập Brazil 4-1 diễn ra mà không có Messi.

Julian Alvarez được kỳ vọng sẽ san sẻ trọng trách trên hàng công - Ảnh: EPA

Rõ ràng, M10 không thể thay thế bằng một cá nhân, nhưng sự kết hợp giữa Thiago Almada và Julian Alvarez (cùng chơi cho Atletico Madrid) đang cho thấy triển vọng sáng sủa trên hàng công.

Argentina đã tìm ra cách chiến thắng mà không cần Messi.

Với lối chơi mượt mà khi trận đấu vào nhịp cùng các tài năng trẻ đầy tự tin, Argentina hoàn toàn có thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.