Trận thua bất ngờ của Lens trước Monaco mở ra cơ hội không thể tốt hơn để PSG bứt phá trong cuộc đua vô địch Ligue 1. Và đội bóng thủ đô nước Pháp đã không bỏ lỡ thời cơ.

Ngay phút thứ 3, Warren Zaire-Emery tung đường chuyền bổng tinh tế để Doue băng xuống, trước khi tiền đạo trẻ này thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Fischer, đưa PSG sớm vượt lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu thanh thoát và kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Tình huống Doue mở tỷ số từ rất sớm - Ảnh: PSG

PSG liên tục tạo ra sức ép trong phần còn lại của hiệp một. Đúng vào phút bù giờ 45+2, từ một tình huống phạt góc có sự tham gia tích cực của Goncalo Ramos, Bradley Barcola dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, PSG vẫn duy trì sự áp đảo. Phút 77, Goncalo Ramos trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút căng như kẻ chỉ sau khi tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ Metz.

Ramos cũng ghi bàn góp sức đưa PSG lên đỉnh bảng - Ảnh: PSG

Chiến thắng 3-0 giúp PSG vươn lên ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Lens. Không chỉ tận dụng tốt lợi thế từ đối thủ cạnh tranh, thầy trò HLV tiếp tục cho thấy bản lĩnh và sự ổn định trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Ghi bàn: Doue 3', Barcola 45'+2, Ramos 77'

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez, Zaïre-Emery, Dro, Lee Kang In, Doué, G. Ramos, Barcola

Metz: Fischer, Kouao, Gbamin, Yegbe, S. Sané, Ballo-Touré, Michal, Traoré, Touré, Tsitaishvili, Diallo