Lionel Messi đang chuẩn bị cho một nước cờ đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi muốn đưa Casemiro về Inter Miami, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil sẽ rời MU theo dạng tự do vào cuối mùa.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây có thể được xem là động thái để Messi “qua mặt” đại kình địch Cristiano Ronaldo trên bản đồ quyền lực của bóng đá thế giới.

Messi muốn kéo Casemiro về Inter Miami. Ảnh: EFE

Casemiro từng là đối tác hoàn hảo của Ronaldo tại Real Madrid trong giai đoạn hoàng kim với nhiều chức vô địch Champions League.

Hiện tại, khi Ronaldo đang là biểu tượng của làn sóng ngôi sao đổ về Saudi Arabia, và anh cũng tìm cách kéo Casemiro về Al Nassr.

Vì thế, việc Messi thuyết phục một công thần cũ của CR7 gia nhập dự án tại bóng Mỹ mang ý nghĩa biểu tượng không nhỏ.

Theo truyền thông Anh, Casemiro đã có chuyến đi đến Miami để tìm hiểu môi trường sống và điều kiện thi đấu tại MLS.

Tiền vệ người Brazil sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải Premier League khép lại, mở ra cơ hội lớn cho Inter Miami tiếp cận mà không mất phí chuyển nhượng.

Vì Sergio Busquet nghỉ hưu, tìm kiếm tiền vệ giỏi và giàu kinh nghiệm là yêu cầu bắt buộc với đội bóng của Javier Mascherano.

Vấn đề nằm ở bài toán tài chính. MLS áp dụng cơ chế trần lương nghiêm ngặt và mỗi đội chỉ có 3 suất “Cầu thủ được chỉ định” (hoặc “Quy tắc Beckham”; tạm hiểu là vượt qua mức lương trần).

Inter Miami hiện đã sử dụng đủ suất cho Messi và 2 gương mặt khác (gồm chính Leo; bạn thân Rodrigo de Paul và tân binh German Berterame).

Để có chỗ cho Casemiro, đội bóng áo hồng nhiều khả năng phải tái cấu trúc quỹ lương; hoặc loại bỏ một trụ cột; hoặc cho mượn Berterame – tuyển thủ Mexico sinh ở Argentina.

Dù vậy, sức hút của Messi vẫn là lợi thế lớn. Ở tuổi 33, Casemiro vẫn duy trì phong độ ổn định tại Anh, thủ lĩnh không thể thay thế trong giai đoạn Michael Carrick tạm quyền.

Kinh nghiệm đỉnh cao và bản lĩnh Champions League của anh được xem là mảnh ghép còn thiếu để Inter Miami hướng tới tham vọng thống trị MLS, cũng như CONCACAF.

Nếu thành công, Messi không chỉ củng cố sức mạnh cho đội bóng của mình, mà còn gửi đi thông điệp rằng cuộc đua ảnh hưởng giữa anh và Ronaldo vẫn chưa hạ nhiệt – dù hai người đã bước sang chương cuối của sự nghiệp.