Cơ hội vàng cho giới đầu tư

Trước đó, vào tháng 7/2025, phân khu Alta Villa - dòng biệt thự view hồ độc bản của dự án - cũng đã được bàn giao đến cư dân với hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện. Cùng thời điểm, khu căn hộ Alpha Residence cũng đã nhận được xác nhận từ Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, theo các quy định mới. Điều này một lần nữa củng cố uy tín và cam kết cũng như năng lực triển khai thực tế toàn bộ đại đô thị của SonKim Land.

Khách hàng ký kết hợp đồng mua bán căn hộ Alta Height tại dự án The 9 Stellars

Theo đại diện SonKim Land, với cam kết về pháp lý và tiến độ thi công dự án, đây chính là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư muốn đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị từ một dự án đang hình thành.

Lợi thế từ vị trí tâm điểm TOD

Tọa lạc ngay ga metro depot Long Bình và kế cận Bến xe Miền Đông mới, The 9 Stellars là một trong những dự án đô thị TOD (Transit-Oriented Development) đang dần hiện hữu tại khu đông. Đặc biệt, khu vực Depot Long Bình được xác định sẽ trở thành trung tâm TOD kết hợp tái thiết đô thị hiện hữu - nơi hội tụ các công trình cao tầng, văn phòng, thương mại, nhà ở và hạ tầng giao thông công cộng.

Đây không chỉ là một vị trí chiến lược về giao thông, mà còn là một trung tâm tăng trưởng mới của TP.HCM trong giai đoạn 2025 - 2040, nơi thu hút dòng vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và các mô hình sống - làm việc - giải trí xung quanh trục metro. Với quy hoạch đồng bộ và định hướng phát triển rõ ràng, giá trị bất động sản tại khu vực này được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

The 9 Stellars được quy hoạch gắn liền định hướng phát triển mô hình TOD tại khu đông TP.HCM

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, các sản phẩm thấp tầng gần metro trong đô thị TOD sẽ ngày càng hạn chế nhằm mục đích tối ưu hóa quỹ đất hiếm hoi, thúc đẩy việc phát triển các dự án cao tầng, đa chức năng. Do đó, The 9 Stellars hứa hẹn là một điểm sáng đầu tư sở hữu vị trí lõi trung tâm TOD, cam kết pháp lý. tiến độ rõ ràng.

Theo đại diện SonKim Land, hiện tại, giá các căn hộ và biệt thự giai đoạn 1 vẫn đang ở mức hợp lý, trong khi giai đoạn 2 của dự án chuẩn bị được triển khai và sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Các sản phẩm còn lại tại giai đoạn 1, đặc biệt là 79 căn biệt thự giới hạn Alta Villa với view hồ trực diện và hệ tiện ích riêng biệt, đang mở ra cơ hội lý tưởng dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn, cũng như khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng, thông minh, liền kề hạ tầng giao thông công cộng hiện đại như metro.

Alta Villa sở hữu hệ tiện ích đặc quyền, cộng hưởng không gian xanh tại lõi đô thị TOD năng động

Trong giai đoạn thị trường khu đông nhộn nhịp với hàng loạt dự án được triển khai, việc Alta Height công bố ký hợp đồng mua bán với khách hàng là dấu mốc khẳng định uy tín và năng lực triển khai thực tế của nhà phát triển SonKim Land. Kết hợp với tiến độ xây dựng được đảm bảo, tiện ích ngày càng hoàn thiện và vị trí đắc địa tại tâm điểm TOD khu đông - The 9 Stellars đang khẳng định vị thế là dự án tiên phong, dẫn dắt xu hướng sống hiện đại và bảo chứng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Tú Uyên