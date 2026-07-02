Ngày 1/7, Sony thông báo sẽ chấm dứt phát hành phiên bản đĩa vật lý đối với các tựa game mới trên PlayStation kể từ tháng 1/2028, đánh dấu bước chuyển hoàn toàn sang phân phối kỹ thuật số trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên mua game online.

Theo đó, tất cả trò chơi mới dành cho hệ máy PlayStation phát hành từ năm 2028 sẽ được phân phối thông qua PlayStation Store hoặc các nhà bán lẻ dưới dạng mã tải (digital code), thay vì đĩa Blu-ray truyền thống. Những tựa game ra mắt trước thời điểm này vẫn tiếp tục được bán dưới dạng đĩa.

Sony sẽ dừng phát hành đĩa game với các game PlayStation mới từ tháng 1/2028. Ảnh: Kotaku

Hãng cho biết quyết định được đưa ra khi nhu cầu mua game kỹ thuật số đã vượt xa doanh số của phiên bản vật lý trong nhiều năm qua. Sony nhận định việc chuyển đổi sẽ giúp công ty phù hợp hơn với cách phần lớn người dùng hiện nay tiếp cận và trải nghiệm trò chơi.

Động thái này diễn ra giữa lúc Sony đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mảng PlayStation. Thay vì ưu tiên mở rộng số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (Monthly Active Users - MAU), công ty sẽ tập trung vào khả năng sinh lời và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng (Lifetime Value - LTV).

Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư hồi đầu tháng 1, Chủ tịch kiêm CEO Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino cho biết lợi nhuận hiện là ưu tiên hàng đầu của PlayStation. Theo ông, mục tiêu của công ty là gia tăng mức chi tiêu của mỗi người dùng thông qua doanh số game, các gói thuê bao PlayStation Plus, nội dung tải về (DLC), vật phẩm trong game và các dịch vụ số khác.

Sony cho biết giá trị vòng đời trung bình của một người dùng PS5 tính đến tháng 3/2025 đạt khoảng 846 USD và công ty kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Giá chip nhớ tăng 700%, ba nhà sản xuất Hàn Quốc và Mỹ bị kiện Ba gã khổng lồ sản xuất chip nhớ gồm Samsung, SK Hynix và Micron vừa bị khởi kiện tập thể tại tòa án liên bang Mỹ với cáo buộc bắt tay thao túng giá và cố tình tạo ra sự khan hiếm trên thị trường nhằm trục lợi.

Việc thay đổi chiến lược của Sony diễn ra khi chi phí sản xuất phần cứng ngày càng tăng do giá bộ nhớ, chip và linh kiện điện tử leo thang. Trong năm nay, công ty Nhật Bản đã điều chỉnh tăng giá PlayStation 5 tại nhiều thị trường. Đối thủ Microsoft cũng thông báo tăng giá Xbox, trong khi Nintendo nâng giá bán Switch 2 tại Mỹ.

Dù thay đổi định hướng, hệ sinh thái PlayStation vẫn tiếp tục mở rộng. Tính đến tháng 8/2025, PlayStation Network có khoảng 123 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 7 triệu so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, PlayStation 5 đã đạt hơn 80 triệu máy xuất xưởng trên toàn cầu kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2020.

Việc chấm dứt phát hành game mới trên đĩa được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của PlayStation sang mô hình kinh doanh lấy nội dung số và dịch vụ làm trọng tâm. Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi chung của ngành công nghiệp game, khi các nhà sản xuất console ngày càng phụ thuộc vào doanh thu từ nền tảng trực tuyến, dịch vụ thuê bao và hệ sinh thái kỹ thuật số thay vì chỉ dựa vào doanh số phần cứng.

(Theo CNBC, TweakTown)