Ông T.V.N (54 tuổi, trú tại Đà Nẵng) bị sốt cao dai dẳng mà chưa rõ nguyên nhân. Khoảng một năm gần đây, ông liên tục sốt 39-40 độ C kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém nhưng không ho. Thuốc hạ sốt không hiệu quả. Ông N. có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định.

Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cân nặng của nam bệnh nhân giảm từ 67 kg xuống còn 49 kg. Khi gần như tuyệt vọng, ông nghe lời khuyên của người anh trai, cùng con gái “khăn gói” từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tìm cơ hội điều trị.

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39 độ C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Thiệu khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được tiến hành ở nhiều bệnh viện. Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; rối loạn điện giải; các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên, việc giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

Bác sĩ Thiệu cho biết nguyên nhân gây sốt là do 3 tác nhân:

Pseudomonas aeruginosa - “trực khuẩn mủ xanh” là loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện, có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Nấm Aspergillus thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Virus Epstein-Barr là loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi.

Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.

