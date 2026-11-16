SpaceX của Elon Musk đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng một hệ thống tên lửa có thể tái sử dụng toàn bộ, từ tầng đẩy đến tàu vũ trụ.

Sau thành công của chuyến bay Flight 15, ngày 14/11/2026, SpaceX được dự đoán sẽ tập trung cải thiện độ tin cậy của Starship, tăng tần suất phóng và hoàn thiện những công nghệ cần thiết cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và sao Hỏa.

SpaceX được dự đoán sẽ tập trung cải thiện độ tin cậy của Starship cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và sao Hỏa. Ảnh: SpaceX

Đưa phi hành gia hạ cánh xuống Mặt Trăng

Một trong những thách thức trước mắt là chứng minh khả năng tái sử dụng hoàn toàn hệ thống Starship. Trong khi các tầng đẩy Falcon 9 đã được tái sử dụng thường xuyên, Starship được thiết kế để tiến xa hơn: cả tầng đẩy Super Heavy lẫn tàu vũ trụ phía trên đều có thể được thu hồi, kiểm tra, bảo dưỡng và chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo.

SpaceX cũng đang lên kế hoạch phát triển các phiên bản Starship chuyên chở nhiên liệu. Những tàu này sẽ đưa nhiên liệu lên quỹ đạo để tiếp tế cho một kho chứa ngoài không gian. Sau đó, tàu Starship phiên bản Mặt Trăng có thể tiếp nhận nhiên liệu từ kho chứa này để tiếp tục hành trình.

Đây là công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chương trình Artemis của NASA. Theo kế hoạch, SpaceX đang phát triển một phiên bản Starship được cải tiến để vận chuyển phi hành gia từ quỹ đạo Mặt Trăng xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

NASA hiện đặt mục tiêu bắt đầu các sứ mệnh đưa con người hạ cánh xuống Mặt Trăng từ năm 2028. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn phụ thuộc đáng kể vào kết quả thử nghiệm Starship và khả năng hoàn thiện những công nghệ cần thiết.

Sau Mặt Trăng, Elon Musk muốn đưa con người đến sao Hoả

Mục tiêu dài hạn tham vọng nhất của Elon Musk vẫn là đưa con người lên sao Hoả và từng bước xây dựng khả năng sinh sống lâu dài ngoài Trái Đất.

SpaceX thu hồi thành công tầng trên của tàu Starship. Ảnh: SpaceX

Tuy nhiên, những chuyến bay có người lái tới hành tinh đỏ hiện vẫn là tham vọng dài hạn, chưa phải một kế hoạch khai thác thường xuyên với lịch trình chắc chắn.

SpaceX còn phải giải quyết hàng loạt thách thức kỹ thuật, bao gồm độ tin cậy của tàu vũ trụ trong những hành trình kéo dài nhiều tháng, hệ thống duy trì sự sống, khả năng bảo vệ phi hành gia trước bức xạ vũ trụ, công nghệ sản xuất nhiên liệu tại sao Hỏa và đặc biệt là khả năng hạ cánh an toàn trên hành tinh này.

Khoảng cách rất lớn giữa Trái Đất và sao Hoả khiến việc tiếp tế, sửa chữa hoặc đưa phi hành gia trở về trở nên phức tạp hơn nhiều so với các chuyến bay lên quỹ đạo Trái Đất hay Mặt Trăng.

Mới đây, SpaceX của tỷ phú Elon Musk ghi dấu một cột mốc lịch sử, khi tàu vũ trụ Starship trở về bãi phóng tại Texas sau hơn 22 giờ hoạt động trên quỹ đạo và được hệ thống cánh tay cơ khí của tháp phóng bắt giữ thành công. Đây là lần đầu tiên tầng trên của Starship được thu hồi thành công sau một chuyến bay vào quỹ đạo, đưa tham vọng phát triển hệ thống tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn của SpaceX tiến thêm một bước quan trọng.

Việc Starship trở về từ quỹ đạo và được tháp phóng bắt giữ thành công là một bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tham vọng của Elon Musk. Thành công này không chỉ chứng minh khả năng thu hồi một con tàu vũ trụ cỡ lớn, mà còn mở ra triển vọng giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và con người vào không gian.

Thử thách lớn tiếp theo của SpaceX sẽ là chứng minh cả hai tầng của hệ thống Starship đều có thể được thu hồi, tân trang và phóng trở lại một cách an toàn, ổn định. Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt làm thay đổi sâu sắc kinh tế học của ngành du hành vũ trụ, đưa những chuyến bay lên Mặt Trăng và sao Hỏa đến gần hơn với thực tế.

(Theo Space, CNBC, Yahoo Finance)