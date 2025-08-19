Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã gặp sự cố gián đoạn mạng vào ngày 18/8. Hàng nghìn người dùng báo cáo bị ngắt kết nối trên trang Downdetector - nơi chuyên ghi nhận các sự cố công nghệ. Đây là lần gián đoạn thứ hai trong vòng hai tuần qua.

Trong lần ngừng hoạt động trước vào ngày 24/7, sự cố kéo dài hàng giờ. Michael Nicolls, Phó Chủ tịch kỹ thuật Starlink của SpaceX, cho biết nguyên nhân xuất phát từ “sự cố của các dịch vụ phần mềm nội bộ quan trọng vận hành mạng lõi của Starlink”.

Tên lửa Falcon 9 đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX

Điều đáng chú ý, sự cố lần này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Starlink kết hợp cùng T-Mobile triển khai dịch vụ vệ tinh trực tiếp đến điện thoại di động. Theo T-Mobile, dịch vụ này sẽ giúp duy trì kết nối ở những nơi không có trạm phát sóng di động.

Hiện SpaceX cung cấp Internet qua Starlink cho hơn 6 triệu người dùng tại 140 quốc gia. Tuy nhiên, công ty không công khai số lượng thuê bao thực tế hoặc tỷ lệ rời mạng. Với hơn 7.000 vệ tinh băng thông rộng đang hoạt động, Starlink hiện sở hữu chòm vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa các đối thủ.

Cũng trong ngày 18/8, SpaceX tiếp tục phóng thêm một nhóm vệ tinh mới từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg (California, Mỹ), nhằm mở rộng chòm sao Starlink. Công ty đặt mục tiêu tăng số lần phóng và hạ cánh từ 50 lên khoảng 100 lần mỗi năm tại bãi phóng này.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp phải trở ngại. Tuần trước, Ủy ban Bờ biển California đã bỏ phiếu phản đối đơn xin của Lực lượng Không gian Mỹ nhằm cho phép SpaceX tăng tần suất phóng vệ tinh. Ủy ban cho rằng SpaceX chưa đánh giá đúng tác động môi trường và ảnh hưởng tới cộng đồng lân cận cũng như đời sống động vật hoang dã.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump từng ký sắc lệnh nới lỏng quy định môi trường để hỗ trợ các hoạt động hàng không vũ trụ thương mại, điều mà Musk nhiều lần công khai ủng hộ.

(Theo CNBC)