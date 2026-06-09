Tại cuộc thi khởi nghiệp Start-Up Showdown - Everyone Can Make a Difference do trường Hanoi Adelaide School (H.A.S) tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, học sinh THPT theo học chương trình song bằng Việt Nam - Australia đã giới thiệu hàng loạt dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của xã hội như trí tuệ nhân tạo (AI), sức khỏe tinh thần, chất lượng giấc ngủ, môi trường và an toàn cá nhân.

Khi AI được dùng để giải quyết áp lực cuộc sống

Trong bối cảnh AI đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống, nhiều học sinh lựa chọn công nghệ như một công cụ để giải quyết những áp lực và thói quen tiêu cực mà giới trẻ đang phải đối mặt hằng ngày. Có nhóm phát triển ứng dụng giúp giảm tình trạng xao nhãng bởi thiết bị số và hỗ trợ quản lý công việc thông minh như StartFlow. Một số nhóm khác lại hướng đến vấn đề chi tiêu bốc đồng trong game và mua sắm trực tuyến bằng công cụ AI phân tích hành vi tiêu dùng, từ đó hỗ trợ người dùng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

Theo Ban tổ chức, điều đáng chú ý là học sinh không tiếp cận AI như một “trào lưu công nghệ”, mà xem đây là công cụ để giải quyết những vấn đề rất thực tế của cuộc sống, giúp con người sống cân bằng và hiệu quả hơn.

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Sức khỏe thể chất và tinh thần trở thành mối quan tâm của thế hệ trẻ

Các hệ sinh thái như MealSync hay Nutrilized gây chú ý khi không chỉ xây dựng thực đơn cá nhân hóa mà còn kết nối trực tiếp với các cửa hàng thực phẩm nhằm tối ưu hóa quá trình mua nguyên liệu và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở sức khỏe thể chất, nhiều nhóm học sinh còn dành sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và chất lượng giấc ngủ - những vấn đề ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Dự án SerenceSleep sử dụng các chất liệu thiên nhiên hỗ trợ giấc ngủ, trong khi CloudNest kết hợp gối thông minh với ứng dụng theo dõi chất lượng giấc ngủ nhằm phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý cải thiện cho người dùng.

Từ những bất tiện trong đời sống đến giải pháp cho cộng đồng

Tham gia cuộc thi, một số ý tưởng xuất phát từ những bất tiện rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Ứng dụng CHECK&GO hỗ trợ người dùng chuẩn bị hành lý và quản lý lịch trình du lịch hiệu quả hơn. Hay một nhóm học sinh phát triển ứng dụng dành cho xe buýt tại Hà Nội với tính năng theo dõi thời gian thực, thanh toán thuận tiện và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Khi giáo dục không chỉ dừng ở “học để thi”

Tại Hanoi Adelaide School, tinh thần này được phát triển thông qua các môn học thuộc chương trình THPT song bằng Việt Nam - Australia (SACE), nơi học sinh được tiếp cận với tư duy thiết kế (Design Thinking), tư duy phản biện, kinh tế học và phương pháp giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Thầy Orkhan Suleymanov, giáo viên bộ môn Đổi mới Kinh doanh và Kinh tế tại H.A.S, nhận xét: “Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là các em tạo ra những công nghệ vượt trội, mà là cách các em biết quan sát thế giới và thấu hiểu nhu cầu của những người xung quanh.”

Triết lý ấy cũng phản ánh rõ định hướng giáo dục của H.A.S: từ “học để thi” sang “học để sống”, nơi mỗi môn học trở thành công cụ giúp học sinh tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và kết nối với thế giới.

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Khi các trường đại học tìm kiếm năng lực mới ở thế hệ trẻ

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Start-Up Showdown là sự đồng hành của nhiều trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước như Western Sydney University, Flinders University, Deakin University, Macquarie University, Adelaide University (Australia), RMIT Vietnam, British University Vietnam (BUV) và VinUniversity.

Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, các trường đại học còn trực tiếp tài trợ học bổng, giải thưởng tiền mặt và các giải thưởng đặc biệt dành cho những dự án tạo ra tác động tích cực tới cộng đồng, môi trường, sự công bằng và tính hòa nhập xã hội.

Có lẽ vì thế, điều đáng nhớ nhất tại Start-Up Showdown không nằm ở việc học sinh tạo ra những công nghệ “vĩ đại”, mà ở cách các em học cách nhìn thế giới bằng sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần kiến tạo tương lai.

Hanoi Adelaide School (H.A.S) là ngôi trường tiên phong trong mô hình giáo dục phát triển năng lực. Nhà trường áp dụng chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo song song với Chương trình Tiếng Anh học thuật tích hợp với Oxford International Curriculum (OIC) ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở và lộ trình song bằng Việt Nam - Australia ở bậc THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt từ năm 2020. Mọi thông tin chi tiết về lộ trình đào tạo có thể tham khảo tại website chính thức http://has.edu.vn/

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