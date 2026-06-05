Ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD-ĐT) cho biết, đến nay, trong tổng số 54 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ đã có 51 cơ sở hoàn thành việc kiện toàn người đứng đầu.

Tại hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định đối với người đứng đầu và 102 quyết định đối với cấp phó ở các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc mừng nhân sự được giao trọng trách lãnh đạo các nhà trường.

“Việc kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục lần này không chỉ là công tác cán bộ mà còn là bước đổi mới quan trọng trong phương thức lãnh đạo, quản trị và phát triển các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc kiện toàn tổ chức và cán bộ mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa sự thay đổi về tổ chức thành sự thay đổi về chất lượng quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển đất nước”, ông Sơn nói.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước những yêu cầu và thách thức rất lớn. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở trực thuộc Bộ GD-ĐT, cần nhận thức sâu sắc rằng vị trí được giao hôm nay không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm; không chỉ là quyền hạn mà còn là sự cống hiến và dấn thân vì sự phát triển của đơn vị, của ngành và của đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân.

Người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị cán bộ lãnh đạo các cơ sở tập trung thực hiện tốt 3 yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, đoàn kết, thống nhất là nền tảng. Bộ trưởng Sơn cho hay, người đứng đầu phải là trung tâm kết nối, tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học.

Thứ hai, cần tăng tốc mạnh mẽ trong hành động. “Thực tiễn đã chứng minh, giáo dục không thể phát triển bằng tư duy cũ và cách làm cũ. Các đồng chí cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Mỗi cơ sở giáo dục phải xác định rõ lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và tạo ra những giá trị khác biệt”, ông Sơn nói.

Thứ ba, cần hướng tới kết quả thực chất. Theo ông Sơn, mọi chủ trương, kế hoạch hay mô hình đổi mới cuối cùng phải được đo lường bằng kết quả cụ thể. Đó là chất lượng đào tạo được nâng lên; là năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm của người học được cải thiện; là các công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị; là uy tín và vị thế của cơ sở ngày càng được khẳng định.

“Người đứng đầu phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị; lấy sự phát triển của nhà trường và sự trưởng thành của người học làm mục tiêu cao nhất”, ông Sơn nói.