Việc đoạt giải “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” tại Better Choice Awards 2025 là ghi nhận từ người dùng và chuyên gia công nghệ, mở ra cơ hội lớn cho AI Hay trong và ngoài nước.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng VCCorp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm - dịch vụ đổi mới sáng tạo, bền vững và có tác động tích cực đến cộng đồng, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng của người Việt trong kỷ nguyên số.

Trong các mùa trước, hạng mục “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” thuộc hệ thống Smart Choice Awards đã vinh danh những thiết bị dẫn dắt trào lưu công nghệ. Ở những mùa giải trước, danh hiệu này vốn thuộc về các smartphone flagship quốc tế như Samsung Galaxy Z Flip 5 (2023) và Samsung Galaxy Z Fold 6 (2024), thì năm nay, lần đầu tiên một nền tảng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được xướng tên.

Việc đoạt giải “Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng” tại Better Choice Awards 2025 là ghi nhận từ người dùng và chuyên gia công nghệ, mở ra cơ hội lớn cho AI Hay trong và ngoài nước. Điều này cũng củng cố niềm tin: sản phẩm AI Việt có thể cạnh tranh trên sân chơi quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thọ Chương, Giám đốc công nghệ AI Hay chia sẻ: ”Chúng tôi rất vui và tự hào khi AI Hay, một startup trẻ, được vinh danh tại Better Choice Awards 2025 giữa nhiều thương hiệu lớn. Đây là sự công nhận quý giá cho đội ngũ và cũng là minh chứng cho tiềm lực công nghệ Việt. Giải thưởng sẽ là động lực để AI Hay tiếp tục hoàn thiện, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Ra mắt với sứ mệnh đưa AI đến gần hơn với đời sống người Việt, AI Hay được thiết kế để vừa là “trợ lý thông minh” vừa là “cầu nối văn hóa”. Các tính năng nổi bật bao gồm Học tập và giải trí cá nhân hóa bằng tiếng Việt tự nhiên; Tìm kiếm nâng cao qua hình ảnh và video; Hiểu và phân tích văn hóa mạng, meme, tiếng lóng Việt; Gợi ý và đồng hành trong các nhu cầu đời sống thường nhật.

AI Hay là mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Với hơn 15 triệu lượt tải, AI Hay kết hợp sức mạnh của AI và cộng đồng để tạo ra nguồn tri thức chính xác, minh bạch, gần gũi với văn hóa Việt Nam. Ứng dụng hiện dẫn đầu lượt tải trong hạng mục “Giáo dục” trên các cửa hàng ứng dụng và liên tục mở rộng ảnh hưởng thông qua các sáng kiến giáo dục, nghiên cứu và hợp tác với trường đại học.

Theo báo cáo của Decision Lab (2025), AI Hay nằm trong Top 6 AI được người Việt sử dụng nhiều nhất, đồng thời xếp thứ 2 về mức độ hài lòng. Bên cạnh đó, theo Sensor Tower (8/2025), AI Hay là ứng dụng AI duy nhất từ Đông Nam Á góp mặt trong top 10 ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất khu vực.

Đầu tháng 7/2025, AI Hay đã huy động thành công 10 triệu USD vòng Series A do Argor Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Square Peg, Northstar Ventures, AppWorks và Phoenix Holdings. Tổng vốn huy động hiện vượt mốc 18 triệu USD, phục vụ chiến lược mở rộng nền tảng web, phát triển tính năng giáo dục – giải trí và trợ lý AI cá nhân hóa cho người Việt.

Với định hướng “công nghệ vì con người”, AI Hay đặt mục tiêu phát triển một nền tảng AI thân thiện, hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, sáng tạo của mọi người.