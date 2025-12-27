Những năm gần đây, điện mặt trời áp mái tại Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, trở thành xu hướng được nhiều gia đình và doanh nghiệp lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí và xanh hóa sản xuất. Đặc biệt, sự song hành của hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) đang mở ra một kỷ nguyên mới, giúp chủ động hơn về nguồn điện.
Tuy nhiên, thị trường phát triển quá nhanh dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh về giá, đẩy nhiều đơn vị nhà thầu vào “vòng xoáy” cắt giảm chất lượng thi công khiến người dân và doanh nghiệp lo lắng khi lựa chọn. Hậu quả của việc chọn nhà thầu thiếu uy tín có thể dẫn tới những công trình kém chất lượng gây tổn thất kinh tế và nguy cơ cháy nổ, nhất là khi tích hợp thêm hệ thống lưu trữ BESS. Đây là lý do Stride hợp tác cùng Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam đem tới bộ tiêu chuẩn EPC nhằm ghi nhận chất lượng kỹ thuật của nhà thầu.
Theo nội dung thỏa thuận, VCEA tham gia chương trình hợp tác với vai trò bảo trợ chuyên môn, giám sát quy trình và đồng xác nhận chứng nhận chất lượng lắp đặt điện mặt trời, trên nguyên tắc minh bạch, độc lập và phù hợp với chức năng của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Để có chứng nhận, các đơn vị nhà thầu cần đạt các tiêu chí và điều kiện về kỹ thuật, thi công, môi trường và an toàn vận hành, năng lực, đạo đức doanh nghiệp, cùng với đó phải hoàn thành ít nhất 5 dự án đạt yêu cầu chất lượng của Stride dưới sự giám sát chặt chẽ của VCEA. Chứng nhận này có giá trị trong vòng 1 năm để đảm bảo các đơn vị luôn tuân thủ cam kết chất lượng, sau đó sẽ được tiến hành đánh giá lại.
Việc đưa ra bộ tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm mang lại nhiều lợi ích: tạo chuẩn mực trong việc lắp đặt điện mặt trời, tăng uy tín nhà thầu trong mắt nhà đầu tư và tổ chức quốc tế, góp phần kiến tạo thị trường EPC chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững.
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Quy - Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) kiêm Trưởng đại diện Văn phòng tại TP.HCM nhấn mạnh những điểm quan trọng của chứng nhận EPC: Toàn bộ quy trình sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và Quy chuẩn quốc gia, bên cạnh đó có tham khảo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến để nâng tầm dự án. Đây là hoạt động phi lợi nhuận và phục vụ cộng đồng. Để được ghi nhận, các đơn vị EPC phải hoàn thành khóa tập huấn kỹ thuật và có dự án thực tế đạt chuẩn qua kiểm tra thực địa từ đoàn chuyên gia. Giấy chứng nhận chỉ mang tính chất khuyến khích, không thay thế các giấy phép do cơ quan Nhà nước cấp. Hội viên tham gia hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và an toàn cho công trình của mình.
Ông Andrew Fairthorne - Giám đốc điều hành Stride chia sẻ: Việc tạo ra bộ tiêu chuẩn EPC là một bước tiến quan trọng của Stride, nhằm góp phần nâng cao chất lượng thi công, tăng cường an toàn kỹ thuật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.
Sau lễ ký kết giữa Stride và VCEA, phần Tọa đàm điện mặt trời áp mái: Chính sách, lộ trình và cơ hội mới đã diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều thông tin cho người tham dự. Ngoài đại diện của VCEA, Stride, tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện Sở Công thương, EVN SPC miền Nam, EVN SPC TP.HCM cùng đại diện nhiều doanh nghiệp. Tọa đàm bàn về vấn đề đang được nhiều người dân và doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện Nghị định 58.
Tại đây, các đại biểu tham dự đã được đại diện EVN SPC miền Nam trả lời những thắc mắc trong quá trình khai báo lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 58. Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện Sở Công thương đã giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp khi đăng ký thủ tục triển khai công trình điện mặt trời trên website của đơn vị.
(Nguồn: Stride)