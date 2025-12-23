Nhà máy rượu vang Nelson Family Vineyards tại California (Mỹ) hiện vận hành 100% bằng điện sau khi Noria Energy lắp đặt các hệ thống điện mặt trời tại chỗ.

Trang trại gia đình rộng 1.800 mẫu Anh (khoảng 728ha), với lịch sử 74 năm, nay vận hành hoàn toàn bằng năng lượng sạch mà không phải hy sinh bất kỳ diện tích đất nông nghiệp nào.

Ngoài sản lượng điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện có, Noria Energy đã lắp đặt một hệ thống điện mặt trời nổi trên ao tưới tiêu. Kết hợp lại, hai dự án điện mặt trời này dự kiến tạo ra khoảng 200.000 kWh điện mỗi năm, cung cấp năng lượng cho nhà máy rượu, các máy bơm nông nghiệp, phòng thử rượu, cửa hàng và 12 ngôi nhà.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp Nelson Family Vineyards tiết kiệm khoảng 90.000 USD tiền điện mỗi năm.

Hệ thống điện mặt trời được lắp đặt nổi trên ao cá tại trang trại nho. Ảnh: Noria Energy

“Với chi phí điện lưới tăng mạnh như hiện nay, việc trở nên độc lập về năng lượng có tác động lớn và ngay lập tức đến hoạt động của chúng tôi. Khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được số tiền khổng lồ qua từng năm”, Tyler Nelson, chủ sở hữu Nelson Family Vineyards, chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh, điều tuyệt vời nhất là vì hệ thống nổi trên ao nên nó không lấy đi dù chỉ một mẫu Anh đất nào khỏi sản xuất.

Việc lắp đặt này cũng được lên kế hoạch để phục vụ như một địa điểm thực địa cho một nghiên cứu về các tác động sinh thái của điện mặt trời nổi. Các nhà khoa học từ Trung tâm Wild Energy của UC Davis sẽ sử dụng hệ thống này để nghiên cứu cách các hệ thống điện mặt trời nổi ảnh hưởng đến chất lượng nước, các loài thủy sinh, vi khí hậu và đa dạng sinh học trong môi trường nông nghiệp.

Trọng tâm của nghiên cứu là xác định liệu việc che bóng từ các tấm pin mặt trời nổi có thể giúp kiểm soát các loài động vật phù du xâm lấn (bọ nước) và cỏ dại thủy sinh, những tác nhân thường xuyên làm tắc nghẽn các bộ lọc tưới nhỏ giọt hiệu suất cao của vườn nho hay không. Đây là vấn đề khiến trang trại phải tốn nhiều giờ bảo trì trong mùa cao điểm.

Bằng cách hạn chế ánh nắng trực tiếp, các tấm pin được kỳ vọng sẽ làm chậm sự phát triển của bọ nước và cỏ dại thủy sinh.

Song song với việc triển khai một hệ thống điện mặt trời nổi mới, Nelson Family Vineyards đã tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh thái quan trọng ngay trên khu đất của mình. Bằng cách cung cấp quyền tiếp cận địa điểm cho các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Wild Energy của UC Davis, vườn nho đang hỗ trợ các nghiên cứu về cách điện mặt trời nổi tương tác với động vật hoang dã và chất lượng nước.

“Qua đó, thúc đẩy hiểu biết của chúng ta về cách mở rộng điện mặt trời nổi một cách có trách nhiệm”, TS Elliot Steele, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm Wild Energy của UC Davis, cho biết.