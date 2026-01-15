Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS

Ông Trần Quang Phấn, người có uy tín thôn Làng Quang (xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đất nước ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội không chỉ ở các đô thị, vùng đồng bằng mà ngay cả khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS cũng có những thay đổi rõ rệt.

"Những ngày này, cá nhân tôi cũng như nhân dân thôn Làng Quang đều háo hức mong chờ ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chúng tôi tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành mới, bầu ra các nhân sự có đủ đức, đủ tài vào các vị trí chủ chốt, đưa đất nước ta ngày càng phát triển", ông Phấn nói.

Ông Trần Quang Phấn, người có uy tín thôn Làng Quang. Ảnh: Trọng Bảo

Ông mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng, Chính phủ tiếp tục có những chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Trung ương cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở có tài, có tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo đảm phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

"Cùng với đó, chúng tôi mong muốn các chính sách đầu tư cho khu vực vùng đồng bào DTTS và miền núi triển khai bài bản hơn, quy mô hơn, tránh dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ… Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi nhanh và bền vững", ông Trần Quang Phấn chia sẻ.

Quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hội nhập quốc tế

Ông A Giáo, già làng, người có uy tín thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi thì khẳng định, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các DTTS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021-2025) đã xác định và lồng ghép nhiều mục tiêu, nội dung, nguồn lực của chương trình gắn với chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS.

Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi như cồng chiêng, múa xoang, lễ hội, nghề truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Ông A Giáo (áo thổ cẩm), già làng, người có uy tín thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Chí

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đã tạo điều kiện để đồng bào DTTS được tham gia biểu diễn ở các sự kiện lớn; qua đó quảng bá, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên và văn hóa độc đáo của đồng bào DTTS đến với bạn bè trong và ngoài nước.

"Tôi kỳ vọng Đại hội 14 của Đảng tiếp tục có những quyết sách và mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS, gắn với phát triển du lịch ở vùng đồng bào DTTS. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa các DTTS trong hội nhập quốc tế sẽ làm gia tăng sức mạnh, nguồn lực để thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của người dân được nâng lên. Các giá trị văn hóa ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào từng hoạt động, từng lĩnh vực, soi đường, dẫn dắt hành động cho mỗi người", ông A Giáo cho hay.

Tiếp tục thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, bản lĩnh và quyết tâm chính trị của Đảng

Ông Rơ Châm Ét, người có uy tín làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai cho biết, ông thường xuyên theo dõi báo chí, nghe đài để nắm bắt thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và luôn đặt niềm tin sâu sắc vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội của đất nước ta đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua điểm mới có tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, bản lĩnh và quyết tâm chính trị của Đảng trong việc xây dựng chính quyền gần dân.

Ông Rơ Châm Ét, người có uy tín làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Thu

"Tôi mong muốn Đại hội 14 của Đảng tiếp tục đề ra các chủ trương, chính sách sát hợp với nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia cần được triển khai phù hợp với thực tiễn của vùng đồng bào DTTS và miền núi; các chính sách hỗ trợ khác cũng cần phù hợp để phát huy bản sắc văn hóa, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân", ông nhắn nhủ.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào DTTS

Anh Triệu Chòi Tô, thôn Bản Khóec, xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên Quang bày tỏ phấn khởi khi những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững đã đến được với bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

"Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tôi bày tỏ niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tôi rất mong đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp sát thực tiễn, tiếp tục đầu tư cho hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, gắn với thế mạnh địa phương", anh Triệu Chòi Tô kỳ vọng.

Anh Triệu Chòi Tô (ngoài cùng bên phải) tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Bên cạnh đó, anh cũng mong Nhà nước có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào DTTS, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ để thanh niên không phải rời quê đi làm ăn xa. Bởi khi người dân có việc làm ổn định, thu nhập được nâng lên thì niềm tin vào Đảng, Nhà nước càng được củng cố; từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

Mong muốn có thêm cán bộ, thầy giáo, bác sĩ về gắn bó lâu dài với cơ sở

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, người có uy tín thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vui mừng khi thấy những năm gần đây, quê hương đổi thay rõ rệt từng ngày. Nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa, đi lại thuận tiện hơn; điện, trường học, trạm y tế cũng được Nhà nước quan tâm đầu tư. Bà con không còn chỉ trông chờ vào nương rẫy như trước mà đã mạnh dạn trồng rừng, làm kinh tế vườn, chăn nuôi, từng bước có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Triệu Quý Trình, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, người có uy tín thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mỹ Dung

"Trước thềm Đại hội 14 của Đảng, bà con vùng cao chúng tôi gửi gắm rất nhiều niềm tin, kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào DTTS và miền núi để người dân có thêm điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế.

Bà con mong đường giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, sóng điện thoại, internet phủ rộng hơn đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa để người dân tiếp cận thông tin thuận lợi. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn có thêm cán bộ, thầy giáo, bác sĩ về gắn bó lâu dài với cơ sở để còn em đồng bào được học tập bài bản, người dân vùng cao được chăm sóc sức khỏe tốt hơn", ông Triệu Quý Trình bày tỏ.