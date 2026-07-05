Bất ngờ vì sang Việt Nam được mổ nhanh chóng

Ông D.V (59 tuổi, quốc tịch Australia) đi khám vì thường xuyên tiểu đêm. Do có anh trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt, ông được chỉ định làm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả sinh thiết xác định ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú.

Các bác sĩ tại Australia tư vấn hai phương án điều trị triệt căn là xạ trị hoặc phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt. Ông lựa chọn phẫu thuật nhưng thời gian chờ mổ kéo dài khiến ông quyết định tìm kiếm cơ hội điều trị ở nước ngoài.

Sau khi tìm hiểu, ông lựa chọn sang Việt Nam điều trị. Tháng 5, ông V. sang Hà Nội, hồ sơ bệnh án được các bác sĩ tiếp nhận, đánh giá lại bằng các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh trước khi hội chẩn để xây dựng phương án điều trị.

PGS Phạm Văn Bình - chuyên gia về phẫu thuật robot, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương vẫn khu trú tại tuyến tiền liệt. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ cắt toàn bộ tuyến tiền liệt.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng hệ thống robot hỗ trợ, giúp bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp, bóc tách khối u đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc thần kinh và cơ thắt niệu đạo.

PGS Bình chia sẻ với người bệnh. Ảnh: BSCC.

Sau phẫu thuật, ông V. phục hồi thuận lợi, có thể ăn uống, vận động sớm nên cảm thấy rất hài lòng. Một tuần sau, ống thông tiểu được rút và bệnh nhân tự chủ tiểu tiện.

Cơ hội hút người bệnh quốc tế

Theo PGS Bình, trường hợp của ông V. phản ánh xu hướng ngày càng có nhiều người bệnh quốc tế tìm đến Việt Nam để điều trị.

PGS Bình cho biết, để Việt Nam trở thành điểm đến của du lịch y tế, bên cạnh việc làm chủ các kỹ thuật hiện đại, cơ sở y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối quốc tế và xây dựng hệ thống chăm sóc người bệnh xuyên suốt từ trước, trong và sau điều trị.

Phẫu thuật robot đang tạo ra bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư nhờ khả năng hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác ở những vị trí giải phẫu phức tạp, bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng và giảm xâm lấn cho người bệnh.

Một trong những rào cản hiện nay là chi phí còn cao. Tuy nhiên, PGS Bình cho rằng điều này sẽ dần được cải thiện khi công nghệ phát triển, nhiều hãng sản xuất robot tham gia thị trường, giúp giảm giá thành thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. Bên cạnh đó, nếu bảo hiểm y tế và các quỹ hỗ trợ người bệnh cùng tham gia chi trả, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến này.

Theo PGS Bình, cùng với sự phát triển của các kỹ thuật y học hiện đại, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến của du lịch chữa bệnh trong khu vực, thu hút người bệnh từ nước ngoài sang.

Bên cạnh đó, theo PGS Bình, nhiều kiều bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng có nhu cầu trở về quê hương để điều trị nếu được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại với chất lượng tương đương các nước phát triển.

Một ca mổ bằng robot ở Việt Nam hiện có giá khoảng 120-200 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá 20.000 - 50.000 USD ở Singapore, 15.000 USD ở Hàn Quốc... Đây là mức chi phí cạnh tranh có thể thu hút bệnh nhân nước ngoài tới sử dụng kỹ thuật.

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