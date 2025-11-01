Nissan Terra gia nhập phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ khung gầm xát-xi rời vào cuối năm 2018 với 3 phiên bản S (dầu), E (xăng) và V (xăng, 2 cầu). Khi đó, bản cao nhất Terra V có giá niêm yết 1,198 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner 2.7 4x4 (1,236 tỷ đồng) và Ford Everest Titanium 4WD (1,399 tỷ đồng).

Tuy nhiên, doanh số Terra nhanh chóng chững lại do thương hiệu Nissan chưa mạnh tại Việt Nam, cộng với việc không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Nhà phân phối Tan Chong sau đó đã dừng kinh doanh mẫu xe này từ giữa năm 2020. Dù vậy, phiên bản Terra V 2019 vẫn đang được nhiều người mua xe cũ săn tìm, đặc biệt là những ai chuộng xe máy xăng vận hành êm.

Nissan Terra 2019 đang được bán trên thị trường xe cũ từ 650 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Tham khảo trên nền tảng mua bán xe cũ Bonbanh, Nissan Terra V 2019 đang được rao bán ở mức giá 650-720 triệu đồng. Để trả lời câu hỏi, có nên mua Nissan Terra V đã lăn bánh 6 năm ở thời điểm hiện tại hay không? Hãy cùng VietNamNet đi sâu vào những ưu nhược điểm của mẫu xe này.

Ưu điểm của Nissan Terra V 2019

- Vận hành êm ái và khả năng off-road tốt: Khác biệt lớn nhất so với bản cao của Toyota Fortuner hay Ford Everst (máy dầu), đó là Nissan Terra V lại sử dụng động cơ xăng 2.5L. Điều này mang lại lợi thế về độ êm ái khi đi trong phố, chiếc xe gần như không có độ rung và tiếng ồn đặc trưng của dòng máy dầu.

Nissan Terra V 2019 được đánh giá cao ở khả năng vận hành trên địa hình xấu: Ảnh: Ngô Minh

Ngoài ra, Nissan Terra V có chiều dài cơ sở 2.850mm và khoảng sáng gầm xe lớn nhất phân khúc (225mm) nên được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu xe có khả năng off-road vượt trội so với nhiều đối thủ. Khung gầm rắn chắc và tư thế lái cao giúp người điều khiển cảm giác an toàn trên đường trường và đường xấu. Người mua thích xe “cứng cáp” thường bị thu hút bởi cảm giác này.

- Không gian nội thất rộng rãi: Nội thất của Nissan Terra V được đánh giá thoáng đãng và cách bố trí ghế “rạp hát”, giúp hành khách hàng ghế sau vẫn có tầm nhìn tốt. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 có thể gập bằng nút bấm điện tử One-touch Tumble, tiện lợi cho việc ra vào hàng ghế thứ 3. Ghế cuối đủ rộng cho người lớn cao khoảng 1,7m ngồi thoải mái, điều mà nhiều SUV 7 chỗ khác không làm được.

- Trang bị an toàn và tiện nghi khá tốt: Ở thời điểm 2019, Terra V được đánh giá là “Full option” với điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng 9 inch, ghế da, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm sau và hỗ trợ đổ đèo. Đây đều là những tính năng thường chỉ có ở xe cao cấp hơn.

Nhược điểm của Nissan Terra V 2019

Hao xăng là nhược điểm đáng chú ý nhất trên Nissan Terra 2019. Ảnh: Ngô Minh

- Hao xăng: Điểm yếu lớn nhất của Terra V là chi phí vận hành. Với động cơ xăng 2.5L và phải "cõng" trọng lượng khoảng 2 tấn, xe tiêu thụ khoảng 13–15L/100 km (đô thị), 10L/100km (đường trường). Mức này cao hơn rõ rệt so với các đối thủ máy dầu chỉ tiêu tốn 7-9L/100km. Thêm vào đó, dù là máy xăng, nhưng sức mạnh của động cơ 2.5L này cũng chỉ ở mức "tròn vai", có phần hơi ì khi tăng tốc hoặc chở đủ tải leo dốc.

- Nội thất chậm cập nhật: Nếu nội thất của Ford Everest mang lại cảm giác hiện đại, công nghệ thì nội thất của Nissan Terra V nhìn chung không hào nhoáng hay bóng bẩy mà thiên về tính đơn giản, thực dụng. Thiết kế táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và vô lăng bê nguyên từ mẫu Nissan Navara thế hệ cũ, sử dụng nhiều vật liệu nhựa cứng, tạo cảm giác "già" và kém sang trọng. Màn hình giải trí cũng có độ phân giải và độ nhạy không cao.

- Thương hiệu yếu và mất giá nhanh: So với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Ford Everest, Nissan Terra mất giá nhanh hơn đáng kể. Hiện tại, giá bán của phiên bản tương ứng của Toyota Fortuner cùng đời vẫn đang rao bán cao hơn từ 120-180 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Nội thất của Nissan Terra 2019 được vay mượn từ người anh em Nissan Navara. Ảnh: Ngô Minh

Một rào cản tâm lý lớn nữa là Nissan Terra hiện đã ngừng phân phối chính hãng, khiến người mua xe cũ lo lắng về vấn đề phụ tùng thay thế và dịch vụ hậu mãi, mặc dù xe dùng chung rất nhiều linh kiện với Nissan Navara vốn rất phổ biến.

Có nên mua Nissan Terra V cũ?

Theo anh Lê Thành Đạt - một người buôn xe cũ tại Hà Nội, mức giá 650–720 triệu đồng cho Terra V 2019 là khá hợp lý. “So với Fortuner cùng đời, người mua tiết kiệm được từ 100-200 triệu đồng, trong khi xe vẫn đầy đủ tiện nghi và off-road tốt,” anh Đạt nhận định. Tuy nhiên, quyết định mua hay không phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt:

Thứ nhất, bạn có sẵn sàng chấp nhận chi phí xăng không? Đây là mấu chốt bởi chiếc xe SUV 7 chỗ này có mức tiêu thụ nhiên liệu cao. Nếu chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, chi phí nhiên liệu sẽ rất tốn kém.

Nếu đi ít, giá bán Nissan Terra V 2019 trên thị trường xe cũ thấp hơn các đối thủ từ 100-200 triệu đồng sẽ bù đắp vào mức tiêu thụ nhiên liệu trong 2-3 năm. Ảnh: Ngô Minh

Thứ hai, mục đích sử dụng của bạn là gì? Nếu chỉ cần một chiếc xe SUV 7 chỗ rộng rãi, êm ái, an toàn, thị thoảng đi chơi, chủ yếu di chuyển vào cuối tuần và không đi làm hàng ngày, khi đó số tiền chênh lệch 100-200 triệu đồng tiết kiệm khi mua xe có thể bù đắp cho tiền xăng trong 2-3 năm. Nếu chạy dịch vụ hay muốn bán lại dễ, Toyota Fortuner vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Tóm lại, Nissan Terra V 2019 là chiếc SUV 7 chỗ máy xăng 2 cầu hiếm hoi trên thị trường cũ được đánh giá là một chiếc xe đáng tin cậy, mạnh mẽ về khả năng vận hành. Nhưng đổi lại, người mua phải chấp nhận thiết kế cũ, hao xăng và thương hiệu kém phổ biến. Do đó, mẫu xe này là lựa chọn dành cho số ít người thực sự hiểu và cần những gì nó mang lại.