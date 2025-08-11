Ngày 11/8, THACO Auto công bố thông tin về việc lắp ráp Mazda CX-3 tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây. Theo đó, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán lần lượt 549, 579, 619 và 659 triệu đồng.

So với giá của các phiên bản CX-3 nhập khẩu trước đây từ 522-641 triệu đồng, giá của phiên bản mới lắp ráp trong nước tăng cao hơn từ 18-30 triệu đồng.

Mazda CX-3 có sự thay đổi nhỏ về ngoại thất. Ảnh: THACO

Về kích thước, Mazda CX-3 không có gì thay đổi so với trước đây, với thông số dài x rộng x cao được giữa nguyên là 4.275 x 1.765 x 1.535 (mm), trục cơ sở 2.570 mm, khoảng sáng gầm 155 mm.

So với bản nhập Thái, Mazda CX-3 lắp ráp trong nước có một số tinh chỉnh về thiết kế. Trong đó, đáng chú ý là lưới tản nhiệt Signature Wing giống đàn anh CX-8, ốp cản trước/sau mới, bổ sung màu sơn 2 tone. Phiên bản Luxury và Premium có thêm cảm biến áp suất lốp. Riêng bản Premium có đèn pha LED Projector, tích hợp các tính năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu và điều chỉnh chế độ chiếu xa/gần.

Khoang nội thất của New Mazda CX-3 lắp ráp trong nước. Ảnh: THACO

Khoang nội thất gần như kế thừa hoàn toàn của CX-3 2021 với cụm đồng hồ hiển thị tốc độ analog cùng màn hình HUD, màn hình giải trí trung tâm 7 inch, âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số trên vô-lăng, phanh tay điện tử, ga tự động... Hệ thống an toàn có 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang sau, phanh thông minh trước/sau,…

Tất cả phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ 1.5L SkyActiv-G, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, kèm chế độ lái thể thao, GVC và ngừng/khởi động động cơ thông minh (i-Stop).

Ra mắt Việt Nam từ tháng 4/2021, CX-3 "nhập mâm" khá sớm ở phân khúc B-SUV, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt của Hyundai Kona (sau này là Creta), KIA Seltos, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... và là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm gầm cao của Mazda gồm CX-3, CX-30, CX-5 và CX-8.

Tuy vậy, so với các đối thủ, Mazda CX-3 không quá nổi bật. Theo báo cáo bán hàng từ VAMA, doanh số nửa đầu 2025 của Mazda CX-3 đạt 1.569 chiếc, thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc.

