Các nhà thầu Mỹ cắm nhầm biển trên lãnh thổ Mexico. Ảnh: Twitter.

Theo báo Telegraph, các nhà thầu trên dường như tin rằng họ đang ở Texas nhưng thực tế đã vô tình đi sâu về phía nam biên giới, tới Playa Bagdad mà không nhận ra nhầm lẫn cho tới khi bị hải quân Mexico chặn lại. Sự cố nhầm lẫn xảy ra vào 17/11.

Lầu Năm Góc xác định những người trên là nhà thầu được thuê để cắm biển báo ở phía biên giới của Mỹ nhằm đánh dấu "Khu vực phòng thủ quốc gia III" ở gần sông Rio Grande, nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp,.

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo với nội dung: "Những thay đổi về độ sâu của nước và địa hình đã làm thay đổi nhận thức về vị trí ranh giới quốc tế. Các nhân viên chính phủ Mexico đã gỡ bỏ 6 biển báo dựa trên nhận thức của họ về vị trí ranh giới quốc tế. Các nhà thầu sẽ phối hợp với cơ quan liên quan để tránh nhầm lẫn trong tương lai".

Phản ứng của Mexico cho thấy, vụ việc dường như là một sai lầm và sẽ không gây ra hậu quả ngoại giao sâu rộng. Nhà chức trách nước này cho hay: "Bộ Ngoại giao đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Mexico và chi nhánh Mexico của Ủy ban biên giới và nước quốc tế để làm rõ vụ việc và xem xét các bản đồ, công cụ đánh dấu biên giới giữa hai nước theo các hiệp ước về biên giới và nước hiện hành".

Sự cố trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề xuất tấn công quân sự vào các băng đảng ma túy Mexico để ngăn chặn ma túy buôn lậu qua biên giới, làm căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng phía nam gia tăng.