Theo báo cáo chính thức từ TC Group, tháng 12/2025 chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt của các dòng xe gầm cao Hyundai. Nổi bật nhất là Creta với 1.696 xe bán ra, tăng 37,2% so với tháng 11 (1.236 xe).

Đây là mức doanh số cao nhất của Creta trong suốt năm 2025, đồng thời đưa mẫu xe này trở thành "quán quân" doanh số của Hyundai trong tháng, vượt cả Tucson (1.401 xe).

Kết quả này cũng giúp Hyundai Creta tạm thời vượt qua đối thủ trực tiếp Toyota Yaris Cross (1.393 xe) để vươn lên vị trí thứ hai toàn phân khúc trong tháng 12, chỉ xếp sau Mitsubishi Xforce với 3.163 xe bán ra.

Đà tăng trưởng của Creta không phải ngẫu nhiên. Kể từ đợt nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 6/2025, cùng với các chương trình ưu đãi, giảm giá liên tục trong nửa cuối năm, doanh số mẫu SUV cỡ B này đã cải thiện đáng kể, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm cuối năm.

Với mức bán gần 1.700 xe trong tháng 12 và lũy kế doanh số cả năm đạt 9.046 xe, Hyundai Creta đã chắc chắn góp mặt trong Top 3 xe xăng bán chạy nhất ở phân khúc SUV cỡ B của năm 2025, sau khi Toyota Corolla Cross bất ngờ hụt hơi trong cuộc đua doanh số trong giai đoạn cuối năm và khép lại năm 2025 chỉ với 8.708 xe.

Nhìn lại chặng đường 12 tháng qua, biểu đồ doanh số của Hyundai Creta có hình sin với những nốt thăng trầm, phản ánh đúng sự biến động của nền kinh tế và thị hiếu người tiêu dùng.

Tuy nhiên, kể từ khi được nâng cấp vào tháng 6/2025, cộng thêm việc liên tục được hưởng các ưu đãi, giảm giá mạnh tay từ hãng, doanh số bán hàng của mẫu xe này đã được cải thiện đáng kể.

Nhờ đó, tổng doanh số năm 2025 của Hyundai Creta đã tăng thêm 406 xe, tương đương mức tăng trưởng 4,5% so với con số 8.640 xe của năm 2024.

Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc như năm 2023, đây vẫn là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường SUV cỡ B năm 2025 bị "chia nhỏ" bởi làn sóng xe Trung Quốc và sự trỗi dậy nhanh chóng của xe điện.

Hyundai Creta được nâng cấp lớn vào tháng 6/2025. Ảnh: HTV

Tại Việt Nam, Hyundai Creta hiện là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được nâng cấp toàn diện, từ thiết kế ngoại thất, nội thất cho đến danh sách trang bị, tạo cảm giác như một thế hệ hoàn toàn mới. Tiện nghi và công nghệ an toàn đều được bổ sung, giúp Creta duy trì sức hút với nhóm khách hàng phổ thông.

Điểm trừ lớn nhất của Creta nằm ở hệ truyền động. Trong khi Honda HR-V hay KIA Seltos đã có tùy chọn động cơ tăng áp, Toyota Yaris Cross sở hữu phiên bản hybrid thì Hyundai Creta vẫn trung thành với động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Cấu hình này khó làm hài lòng những khách hàng ưu tiên cảm giác lái mạnh mẽ hoặc khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Bên cạnh đó, bản cao cấp của mẫu xe này cũng thiếu một số trang bị thường thấy trên các đối thủ như cửa sổ trời, sạc không dây, đèn viền nội thất. Bản N Line dù đẹp mắt nhưng không có động cơ tăng áp, nên tính thể thao không thực sự rõ rệt.

Đổi lại, Hyundai Creta mới được điều chỉnh giảm 20-30 triệu đồng so với trước, chỉ còn từ 599-705 triệu đồng, riêng bản N Line có giá 715 triệu đồng. Mức giá này của Hyundai Creta 2025 ngang bằng với ông "vua phân khúc" Mitsubishi Xforce.

Đồng thời, tương đương đối thủ đồng hương KIA Seltos chỉ ở bản tiêu chuẩn (599 triệu đồng) nhưng thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Honda HR-V (699-869 triệu đồng), Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng).

