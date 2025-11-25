Không gian gặp gỡ đầy hứng khởi tại BV Bavella Green Park

Ngay từ đầu giờ chiều, khu đô thị BV Bavella Green Park đã ghi nhận hơn 200 khách hàng tham quan và trải nghiệm thực tế dự án. Đặc biệt, Đại lộ Hào Quang với hệ thống ánh sáng đa tầng và cảnh quan thiết kế liền mạch nhanh chóng trở thành điểm check-in được yêu thích, phản ánh rõ nét mức độ hoàn thiện của khu đô thị.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời được trải nghiệm trực tiếp các tiện ích, cảnh quan đã đi vào vận hành, qua đó có cái nhìn toàn diện hơn về tiến độ dự án. Đồng thời, những chia sẻ chuyên sâu từ đại diện Đơn vị phát triển dự án BV Land giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tiềm năng của BV Bavella Green Park trong bối cảnh Bắc Ninh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về hạ tầng và dân cư.

Sự kiện “Cơ hội đầu tư đặc quyền: Tâm mạch giao thương, khơi nguồn hưng vượng” thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh: “BV Bavella Green Park được phát triển dựa trên một mục tiêu rất rõ ràng và nhân văn: Đây không chỉ là một khu đô thị hiện đại, sống động mà còn là một tâm điểm đầu tư, một điểm đến để tạo dựng thành công cho các chủ nhân”.

Bà Khương Hải Ninh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BV Land - Đại diện Đơn vị phát triển dự án chia sẻ về tiềm năng của dự án

Song song, đội ngũ tư vấn nhiệt huyết từ các đơn vị phân phối đã đồng hành cùng khách mời trong việc tìm hiểu quỹ căn đang mở bán và cập nhật các chính sách ưu đãi độc quyền. Nhiều khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Khách hàng tìm hiểu, nắm bắt cơ hội đầu tư tại sự kiện

Tâm điểm của sự kiện là phần bốc thăm may mắn. Những phần quà hấp dẫn và giá trị như Smart TV, robot hút bụi, nồi chiên không dầu… đã được trao tới khách hàng trúng thưởng như một lời tri ân và cũng là lời chúc cho hành trình an cư - đầu tư thuận lợi, gắn kết lâu dài cùng BV Bavella Green Park.

Đại diện Đơn vị phát triển trao Giải nhất cho khách hàng may mắn

Tiềm năng tăng giá của BV Bavella Green Park

Bắc Ninh sau sáp nhập đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi dòng vốn và hạ tầng liên tục được đẩy mạnh, kéo theo sự chú ý của nhà đầu tư vào những dự án có vị trí thuận lợi và quy hoạch bài bản. Trong bối cảnh này, các dự án có hạ tầng hoàn thiện như BV Bavella Green Park được kỳ vọng có biên độ sinh lời vượt trội.

Sở hữu quỹ đất 12,5 ha cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, BV Bavella Green Park không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản tích lũy dài hạn, hội tụ trọn vẹn các yếu tố cho tiềm năng sinh lời: vị trí cửa ngõ, hạ tầng đồng bộ và nhu cầu khai thác mạnh từ cư dân trong khu vực.

Bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp tại BV Bavella Green Park không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, vui chơi, giải trí, thể thao của cư dân mà còn là điểm check-in cực chất cho giới trẻ

Đặc biệt, theo đơn vị phát triển BV Land, dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi có thời hạn xây dựng lên đến 20 năm. Việc này giúp chủ sở hữu có thể linh hoạt trong kế hoạch tài chính, lựa chọn thời điểm xây dựng phù hợp, đồng thời hưởng trọn biên độ tăng giá tự nhiên của bất động sản theo từng giai đoạn phát triển.

Đồng hành với khách hàng, đơn vị phát triển dự án BV Land đang triển khai những chính sách linh hoạt giúp việc tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Cụ thể, khách hàng sẽ được ưu đãi tiến độ thanh toán lên tới 36 tháng. Khách hàng có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng, tối đa 70% giá trị hợp đồng. Bên cạnh đó là chính sách chiết khấu lên đến 15% khi thanh toán sớm hay chỉ cần thanh toán 30% khi mua nhà phố thương mại đã có thể nhận nhà sớm...

Các chính sách ưu việt này không chỉ góp phần giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nắm bắt cơ hội sở hữu sản phẩm tiềm năng với mức giá hấp dẫn, trong bối cảnh khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Bích Đào