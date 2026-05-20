Ngày 20/5/2026, Công an TPHCM công bố đã khởi tố và bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật, 59 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện cư trú tại phường Tân Tạo, TPHCM - trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Nam ca sĩ bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý bởi trước khi sa vào vòng lao lý, Long Nhật đã là cái tên không ít tai tiếng trải dài từ thập niên 1990 đến gần đây.

Long Nhật khai sử dụng ma túy:

Lao đao vì tin đồn

Long Nhật dần khẳng định tên tuổi với dòng nhạc trữ tình, dân ca, đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng quê hương như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ... Vào cuối thập niên 1990, sau khi ra Hà Nội biểu diễn, giọng ca xứ Huế này đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, thu hút hàng vạn khán giả tại các sân vận động lớn.

Thế nhưng, đúng lúc sự nghiệp đang trên đà rực rỡ, xuất hiện tin đồn Long Nhật liên quan đến một vụ việc tại "động mại dâm nam" ở Hà Nội. Thực chất, nguồn cơn bắt đầu từ lời khai của chủ một cơ sở mại dâm nam bị cảnh sát triệt phá, trong đó nhắc đến một ca sĩ nổi tiếng người Huế. Báo chí thời điểm đó không đăng tên đầy đủ mà chỉ viết tắt "L.N", kèm mô tả gắn với bài hát Mấy nhịp cầu tre - điều này khiến dư luận lập tức quy kết về Long Nhật.

Long Nhật phủ nhận hoàn toàn và khẳng định lúc xảy ra sự việc đang ở Huế để chăm sóc bà nội bệnh nặng. Tất cả các đài truyền hình đồng loạt đóng cửa với anh, các chương trình đã quay xong cũng bị dừng không phát sóng. Khi trở lại sân khấu lần đầu sau biến cố, Long Nhật phải đối mặt với hàng nghìn ánh mắt kỳ thị.

Nam ca sĩ từng kể lại trên chương trình Ký ức tươi đẹp: "Tôi không hát được nữa, hát nửa chừng và khóc vì không biết giải thích làm sao cho mọi người hiểu. Tôi chỉ nói là: Con không có như vậy, nếu con có như vậy thì hôm nay đã không đứng ở đây trước cô bác để hát. Nếu con bị bắt thì giờ con đã ở trong tù chứ không ở đây".

Chủ động tạo scandal để thoát cảnh bị lãng quên

Sau sự cố đó, sự nghiệp Long Nhật dần phục hồi nhưng không còn ở đỉnh cao cũ. Đến cuối năm 2008 - đầu 2009, thị trường nhạc trẻ bùng nổ khiến anh mất dần chỗ đứng. Nhận thấy nguy cơ bị lãng quên, Long Nhật quyết định chọn con đường tạo scandal để đánh bóng tên tuổi.

Anh thừa nhận đã chủ động dàn dựng hàng loạt tình huống gây chú ý xoay quanh chuyện giới tính. Long Nhật thường xuyên tạo ồn ào, nhờ một người bạn Việt kiều đánh tiếng tặng nhà, tặng xe cho mình. Cụ thể, vào năm 2012, anh xuất hiện với hình ảnh mặc áo dài, tạo dáng phụ nữ và để lộ loạt ảnh tình tứ cùng một nam diễn viên khiến dư luận dậy sóng.

Về sau, Long Nhật thừa nhận đây là quyết định liều lĩnh và phải trả giá đắt. Các đồng nghiệp trong nghề đã khuyên anh nên dừng lại và làm nghề nghiêm túc.

Nghi vấn ma túy từ trước và cái kết không tránh khỏi

Bên cạnh 2 scandal lớn kể trên, theo Tiền Phong, Long Nhật từng bị lan truyền thông tin liên quan nghi vấn sử dụng ma túy. Khi đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định không liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Long Nhật còn nhiều lần vướng tiếng "bà tám showbiz" vì thói quen hay xen vào chuyện của các nghệ sĩ khác, cũng như từng bị tố khoe mẽ tài sản khi chụp ảnh bên xe sang rồi bị vạch trần là xe đám cưới.

Việc Long Nhật bị khởi tố và bắt tạm giam khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam ca sĩ vẫn xuất hiện khá thường xuyên trong các hoạt động giải trí thời gian gần đây. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tiếc nuối vì Long Nhật từng có chỗ đứng trong lòng khán giả nhưng lại có những hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Hành trình hơn 30 năm theo nghiệp ca hát của ông bố 4 con, vì thế đang bị sụp đổ theo cách không ai ngờ tới.

